Accueil Autoweb > Essais routiers > Dacia > Essai Dacia Duster dCi 110

Librairie Dacia + La marque Dacia

+ La Dacia Duster dCi 110





Dacia Duster dCi 110 : Essai La succes-story de Renault, ça n’est pas la Mégane, la Clio ou la Twingo, mais le Duster, vendu selon les marchés sous la marque Renault ou Dacia. Retour sur la cash-machine de la marque. Cash-machine, c’est pourtant assez ironique pour une voiture low cost… Mais les faits sont là, les chiffres de vente du Duster font rêver. Le véhicule intéresse tout le monde, de 7 à 77 ans, petits budgets ou pas ! C’est également pour la petite histoire l’essai le plus lu sur notre site… La marque Renault, enfin… Dacia… bref, la marque ne s’endort pas sur son succès et fait évoluer le Duster. Oh, pas trop rassurez-vous: le Dacia Duster plait, il a du succès, et personne ne voulait qu’il perde de son caractère ou qu’on nous le change. Il garde donc la caisse qu’on lui connait bien sur, et ses sympathiques ailes bombées assez typiques. En fait, peu de choses changent extérieurement: les jantes, les phares, la calandre, les feux arrière, le logo 4wd à l’arrière droit… Quand on l’a. De notre côté nous avions opté pour un 2 roues motrices… A l’intérieur les choses changent également, et on note sur notre finition haut de gamme Prestige (enfin) l’apparition de quelques équipements sympas : les vitres arrière électriques, les vitres assombries, l’ordinateur de bord, le régulateur-limiteur de vitesse, le Bluetooth et… le GPS ! Les équipements qui nous avaient manqué lors du lancement du Duster à l’époque. Bon, en regardant mieux… Ca n’est pas parfait. Le combiné GPS Bluetooth gère le streaming Bluetooth (comprenez qu'il lit la musique de votre téléphone) ainsi que l’USB, mais on aurait apprécié qu’il puisse lire un bête CD, or il n'y a pas de lecteur. Et la qualité du Bluetooth en conversation est perfectible. Puisqu’on en est là… Notons que la commande des rétros électriques cachée sous le frein à main n’est pas super commode, et qu’on aurait bien aimé (comme dans beaucoup de voitures) connaitre la température du moteur ! Enfin, il n’y a toujours pas d’accoudoir central ni de climatisation automatique. C’est tout pour les défauts. Car dans l’intervalle, on appréciait la présence du GPS, de qualité et vendu à prix d’ami, l’apparition de l’aide au démarrage en côte, les vitres électriques à impulsion, désormais placées sur l’accoudoir plutôt que sur le tableau de bord, deux prises 12 V à bord, les sièges chauffants (!), et une touche ECO. La touche ECO permet comme son nom l’indique de réduire les consommations, comme sur pas mal d’autres véhicules… Mais c’est une première pour le Duster. On en comprend donc le principe, mais il a rendu à nos yeux le Duster un peu mou, pour obtenir en échange une petite économie de carburant. Très sincèrement, vu la faible surconsommation, on a préféré rouler sans le mode ECO… Tant pis pour la planète ou plutôt tant mieux pour l'agrément de conduite car dans ces conditions, le Duster devient un compagnon plaisant à mener. L’archi-connu 1.5 dCi dans sa variante la plus puissante affiche une belle santé. Son joli couple lui permet de reprendre sur un filet de gaz. Ainsi, on se surprend à rouler en sous régime sans faire grogner le moteur. Utilisé à bon escient, ce bloc met en exergue la vivacité du Dacia Duster. A cet effet, il convient de remercier la boîte aux 6 rapports parfaitement étagée. Oui, oui, vous avez bien lu: parfaitement étagée ! Parfaitement étagée, ça veut dire qu’on n’a pas la boite ridiculement longue que l’on peut trouver sur une Clio, mais qu’on n’a pas non plus la boite très courte qui équipe le Dacia Duster 4wd. Et ça a l’air idiot, mais une boite correctement étagée c’est de plus en plus rare, tous les constructeurs cédant à la facilité de la boite trop longue pour réduire à moindre frais les émissions de CO2… Le Dacia Duster dCi 110 peut compter sur un très bon couple moteur/boite, associé à un poids toujours raisonnable, à ses grands grands débattements de suspension, et donc à un étonnant compromis confort/tenue de route: tous les ingrédients sont là pour se régaler. Qu'il soit sur route, grande nationale ou petite départementale défoncée, le Dacia Duster est parfaitement à son affaire. Après tout, pas étonnant puisqu’on récupère des éléments de Renault Clio. Mais avec sa boite moins longue, le Duster parait bien plus vif que ladite Clio… Et la conduite en hauteur est toujours aussi agréable. Bref ne changez rien, c'est parfait ! La consommation du Dacia Duster ne nous a pas impressionnés, ni dans un sens... ni dans l'autre: comprenez qu'on aurait espérer consommer un peu moins que cela. Certes, nous avons essayé le véhicule peu de temps et sur de petits trajets, ce qui n'aide pas. Mais le véhicule ne dispose pas de système type Stop-Start, ce qui le pénalise un peu face à la concurrence sur les trajets urbains. Cela dit, y a t'il vraiment une concurrence ? Dacia réclame à peine plus de 15.000€ pour un véhicule compact, diesel, de 110 chevaux et boîte 6. Compter dans le même temps 20.000€ pour C3, une Clio, un Captur, une 208 ou un 2008, des modèles plus évolués techniquement (Stop-Start, etc...) mais souvent plus petits également. Parlons taille justement: il se pourrait que ce soit le Duster qui propose LA bonne taille. A mi-chemin entre une citadine et une berline compacte, il permet d’aller en ville, de rentrer dans le grand coffre toutes ses affaires… Un vrai couteau suisse, comme l’étaient les précédents Kangoo et Berlingo. Mais à la fois d’un look plus sexy et d’un tarif plus accueillant. Tout est dit. Plus agréable sur route que son frère 4wd en raison de sa boite moins courte, le Dacia Duster dCi 110 reste sans concurrence en terme de budget. Sans que jamais, à son volant, on n’ait l’impression d’avoir des prestations au rabais. Alors surtout, ne changez rien ! Texte Manu Bordonado

Photos Raphaël Hetier Réagir à l'essai du Dacia Duster dCi 110 Prestige sur notre forum http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Dacia+Duster&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Dacia Duster dCi 110 : Fiche technique Marque : Dacia Modèle : Duster dCi 110 Années de production : 2010- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Diesel Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Rampe commune Suralimentation Turbo à géométrie variable + intercooler Distribution Arbre à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre Alésage & Course 76.0 x 80.5 mm Cylindrée 1461 cc Compression 15.7 Puissance 107 ch à 4000 tr/min Couple 24.5 mkg à 1750 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports Puissance fiscale 6 cv Transmission Traction Antipatinage Serie ESP Serie Châssis Direction Crémaillère assistée Cx 0.42 Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Essieu souple Freins avant Disques ventilés (280mm) Freins arrière Tambours (228mm) ABS Serie Pneu avant 215/65 R16 Pneu arrière 215/65 R16 Dimensions Longueur 432 cm Largeur 182 cm Hauteur 163 cm Coffre 475 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 170 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route 5.3 Sur autoroute 6.3 En ville 7.0 Conduite sportive 8.0 Consommation moyenne 7.0 Réservoir 50 litres Autonomie autoroute 800 km CO2 127 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 4 Climatisation En option Prix de base 15200 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Dacia Duster dCi 110 Crédit pas cher pour votre Dacia Duster dCi 110 Donnez votre avis ici

Dacia Duster: voir aussi...

Site officiel du constructeur :



Les fiches techniques des concurrentes : Kia Sportage C 1.7 CRDi

Skoda Yeti 2.0 TDI 110

Site officiel du constructeur : Dacia Les fiches techniques des concurrentes :

Aucun avis posté sur Dacia Duster dCi 110