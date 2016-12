Essai Dacia Logan TCe 90 Laureate

La Dacia Logan, c’était jusque là pratique et pas cher. Mais ça n’avait aucun charisme et on la cachait à ses amis. Ça, c’était avant.

Car si la première Logan a bénéficié en cours de route d’un habile restylage, la seconde génération n’a plus rien à voir avec tout cela. Le profil et l’arrière, franchement maladroits sur la première génération, sont devenus simplement classiques, sans chichi. Mais il faut le prendre comme un réel progrès. A l’avant par contre la nouvelle Logan affiche une belle allure, que certains préfèrent même au look trop futuriste de la nouvelle Clio ! On aurait tout de même bien aimé des protections latérales…

La fête continue à l’intérieur de notre version Lauréate, avec un tableau de bord agréable à regarder et un équipement qui est loin d’être ridicule : 4 vitres électriques (option), la clim’, la banquette rabattable 1/3-2/3, les rétros’ électriques dégivrants, le régulateur-limiteur de vitesse (option), et surtout un ensemble d’infodivertissement GPS gérant le Bluetooth audio et doté d'un port USB (option). Vous auriez cru voir tout ça un jour sur une Dacia, vous, même en option... Bon marché ?

Bon, on n’a pas écrit que tout était parfait non plus : les plastiques ne sortent pas de chez Audi, et on n’a pas accès à des équipements comme les phares, les essuie-glaces ou même la climatisation automatiques. Pas non plus de toit ouvrant… Mais bon. Notre TCe 90 Lauréate s’affiche à moins de 11 000 euros et l’offre est sans, mais alors vraiment sans concurrence. Et il y a même le cuir en option… La Logan s'embourgeoise !

L'habitacle offre l'habitabilité d'une voiture de sa classe, donc semblable à celle d'une Sandero bien entendu, ou d'une Clio. Avec l'avantage d'un grand, très grand coffre. Ce dernier peut s'agrandir encore via la banquette rabattable. Un bouton poussoir permet de déverrouiller le coffre mais il n'y a ensuite aucune prise pour l'ouvrir. De même, l'intérieur du couvercle de coffre n'est pas habillé, et si ça n'est pas esthétique, cela sous entend surtout que l'on se salira automatiquement les mains en le refermant...

Pour la première fois, la Logan utilise un moteur à essence de toute dernière génération: sous le court capot se trouve le TCe 90, un petit 3 cylindres de 900 cm3 et turbo développant 90 chevaux et déjà vu dans la Clio, où il nous avait un peu laissé sur notre faim. Rien de tout cela ici. Avec 998 kg, notre Dacia Logan est légèrement plus légère que la Clio (1009 kg). Et surtout… La boite est correctement étagée alors qu’elle est beaucoup trop longue sur la Clio. Ça change tout !

Outre la sonorité sympa du moteur 3 cylindres, le poids réduit (une qualité de la Logan depuis toujours) fait que notre petite berline se déplace sans inertie. Notre TCe 90 se comporte très bien, une fois dépassé les 1700 tr/min bien entendu, mais de manière lisse. Très lisse. Jusqu’à ce qu’on retire le mode Eco. Là… On profite d’un coup de pied aux fesses sympa à l’accélération, et même si c’est du coup compliqué à doser en ville et/ou à froid, l’agrément de conduite s’en trouve multiplié.

Du coup, vous l’aurez compris, on n’aura pratiquement pas utilisé le mode Eco durant notre essai. Un moindre mal quand on sait que de toute manière la Dacia Logan ne dispose pas d’un stop-start… Ça n’est d’ailleurs pas totalement un mal, car les stop-start ont la fâcheuse tendance à couper ces moteurs turbo sans les avoir laissés un peu tourner au ralenti. Voilà au moins une auto qui prend un peu soin de son turbo ! D'ailleurs on achète aussi une Dacia pour avoir un véhicule simple et sans ennui. Le TCe 90, techniquement très pointu, sera-t-il aussi fiable que le bon vieux 1.6 MPI qu’il remplace ?

Quid de la consommation, puisque nous avons choisi de rouler sans le mode Eco la plupart du temps ? Car c’est toute la raison d’être de ce moteur TCe 90, qui affiche des émissions de CO2 et des consommations normalisées record. Et voilà nos conclusions : si on profite du turbo et des performances du petit 3 cylindres, la consommation est celle de n’importe quelle berline à essence. Même chose en ville, où les fréquents démarrages et l’absence de stop-start ne font pas de miracles. Seulement, si on profite du couple, si on ne roule pas le couteau entre les dents, si on évite la ville, si on mettait Paris en bouteille… Heu… Bref si on se prend au jeu, le downsizing opère et on peut profiter de consommations assez basses, la promesse étant alors remplie. Et on rappelle que l’auto saura vous faire rouler tranquillement, puisque on dispose du régulateur-limiteur de vitesse.

Le châssis de la Logan est fidèle à la tradition Dacia : des réglages privilégiant le confort, mais tout en gardant une tenue de route très saine. Ça prend un peu de roulis (un peu, pas comme une 2cv bien sûr) mais ça passe toujours. D'ailleurs, il y a l'ESP mais il n'a pas déclenché une seule fois durant notre essai... La Dacia a également été conçue pour rouler sur les routes en mauvais état d’Europe de l’Est ou d'Amérique du Sud : elle a une garde au sol supérieure à ce qu’on a l’habitude de voir, et ça vous permettra de rouler sur nos chemins sans arrière-pensée.

La nouvelle Dacia Logan tient ses promesses de confort et d'équipement pour un tarif toujours sans concurrence. Elle y ajoute un look en grand progrès et un certain agrément de conduite. On a aimé.

Texte Manu Bordonado

Photos Régis Laporte

