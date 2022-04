Accueil Autoweb > Essais routiers > Dacia > Essai Dacia Sandero Eco-G

Librairie Dacia + La marque Dacia

+ La Dacia Sandero Eco-G





Dacia Sandero Eco-G : Essai Depuis quelques années, la Dacia Sandero est l'auto la plus achetée par les particuliers pour toutes sortes de raison et notamment son rapport prix/prestations. Il fallait vérifier si la troisième génération était à la hauteur.







Au commencement il était un prix : la Dacia Logan. Puis la Sandero en fût dérivée avec un look moins austère. L'occasion à l'époque d'acquérir un Diesel neuf au prix d'une voiture d'occasion... Puis une offre GPL est apparue en suite aux aides de l'Etat correspondantes : une offre sans concurrence. Depuis, chaque génération de Sandero est apparue plus avenante, plus complète mais sans jamais perdre de vue son tarif canon. Aujourd'hui, en échange d'un tarif toujours aussi bien placé, on dispose d'une Sandero plus jolie que jamais, à l'extérieur comme à l'intérieur.



Bien entendu, la finition Stepway de notre exemplaire joue beaucoup : jolies jantes, extensions d’ailes, protections de bas de caisse, barres de toit, c’est depuis toujours la version la plus apprêtée et la plus réussie de la gamme.







Démarrage sans clef, phares automatiques, essuie-glaces automatiques, clim' automatique, grand GPS avec Apple CarPlay Bluetooth, aides au stationnement... le niveau d'équipement est presque choquant ! Mais des qualités plus essentielles sont également au rendez-vous comme un bel intérieur et des sièges sympas, fixés à la bonne hauteur : suffisamment hauts pour un accès aisé et une bonne visibilité sans avoir l'impression d'être dans le plafond non plus. A noter qu'il y a même, d'origine, un support pour le téléphone.



A l’origine, Dacia utilisait des moteurs Renault d’ancienne génération mais cette époque est terminée ! Sous le capot plongeant se cache un 3 cylindres en ligne turbo, le bien connu TCe 100. Baptisée ici Eco-G 100, il est livré dès la sortie d’usine en version bicarburation (GPL et essence).







Une aubaine qui vous évitera de passer par un centre de montage GPL agréé mais pas seulement : la bicarburation est grâce à cela parfaitement intégrée. La jauge au tableau de bord affiche la réserve de carburant en cours d’utilisation et l’autonomie affichée par l’ordinateur de bord correspond. On est loin du bouton à toutes petites LED des habituelles installations post-montage. En additionnant les contenus des deux réservoirs, notre Sandero dispose d’une superbe autonomie. Ca sera toujours ça aux prochaines grèves de carburant !







La Dacia Sandero démarre à l’essence et bascule ensuite automatiquement sur le GPS. Elle rebasculera sur l’essence en cas de panne de gaz. Cet automatisme rend l’auto facile à vivre mais cela la rend surtout accessible à toutes celles et ceux qui sont allergiques à la technologie. Bref, dit plus directement : il n’y a rien à comprendre, un idiot s’en servirait !!







A la conduite, on trouve une voiture à la suspension bien plus ferme qu’avant, avec une meilleur tenue de route (aidée par les pneus de qualité). En revanche, le confort sur mauvaise route nous semble en retrait.



La sonorité du 3 cylindres est discrète comme jamais une Dacia ne l’a été. En prime, notre Sandero offre pas mal de couple. C’est donc un plaisir de la conduire tranquillement et d’enrouler à bas régime. C’est d’ailleurs comme ça qu’il faut l’emmener : le moteur ne donne plus rien au-dessus des 5000 tr/min.







Même si l’on a le choix entre les deux carburants, le but est bien entendu de rouler au GPL en raison de son moindre prix. Seulement voilà : toute voiture qui roule au GPL surconsomme et marche légèrement moins bien. La Sandero ne fait pas exception à la règle.



Sur route, la consommation passe de 7.0 litres à l’essence à 8.4 au GPL, soit 20% en plus. Attention cependant : si l’on se met à rouler vite, la conso explose. C’est souvent le cas avec les moteurs turbo. Jugez donc : en conduite très sportive, donc hors de propos pour une telle voiture il faut le reconnaitre, la consommation a été mesurée à 12.0 litres en essence et à 17.0 au GPL. Conclusion : en conduite normale, roulez à l’économie au GPL et en cas de besoin de performances, basculez sur l’essence. Deux voitures en une finalement, c’est malin !







En réalité, c’est l’achat de la Dacia Sandero GPL qui est toujours aussi malin. Car outre son prix toujours canon et ses prestations en grand progrès, son statut GPL (considéré comme peu polluant) lui permet d’accéder à certaines aides. Le beurre sera donc livré avec l’argent du beurre ! Texte & photos : Manu Bordonado http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Dacia+Sandero&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Dacia Sandero Eco-G : Fiche technique Marque : Dacia Modèle : Sandero Eco-G 100 Stepway Années de production : 2021- Moteur Type du moteur : 3 cylindres en ligne Energie : GPL Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Gestion intégrale Suralimentation Turbocompresseur + intercooler Distribution Double arbre à cames en tête + VVT Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 72.2 x 81.3 mm Cylindrée 999 cc Compression 17.3 Puissance 100 ch à 4600 tr/min Couple 17.3 mkg à 2000 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports Puissance fiscale 5 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - Suspension avant Pseudo McPherson Suspension arrière Essieu semi-rigide Freins avant Disques ventilés Freins arrière Tambours ABS Série Pneu avant 205/60 R16 Pneu arrière 205/60 R16 Dimensions Longueur 409 cm Largeur 185 cm Hauteur 154 cm Coffre 406 litres Poids 1210 kg Performances Poids/Puissance 12.1 Vitesse maxi (km/h) 179 0 à 100 km/h 11.8 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 18.3 1000 mètres DA 33.6 Consommations Sur route 8.5 Sur autoroute 9.0 En ville 10.0 Conduite sportive 17.0 Consommation moyenne - Réservoir 82 litres Autonomie autoroute - km CO2 123 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 12890 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Dacia Sandero Eco-G Crédit pas cher pour votre Dacia Sandero Eco-G Donnez votre avis ici

Dacia Sandero: voir aussi...

Site officiel du constructeur :



Site officiel du constructeur : Dacia

Aucun avis posté sur Dacia Sandero Eco-G