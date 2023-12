Accueil Autoweb > Essais routiers > Dacia > Essai Dacia Spring Extreme

Dacia Spring Extreme : Essai Le ticket d’entrée dans le monde de la voiture électrique est incontestablement la Dacia Spring. Les français ne s’y trompent pas aux vues des chiffres de vente. Cette nouvelle version devrait conforter ce fait.







Vous le savez, le principal défaut de la Dacia Spring était sa faible puissance puisqu’elle ne pouvait compter que sur 45 chevaux. Il est maintenant possible d’opter pour la finition Extrême et son moteur de 65 chevaux.



L’équipement de cette version Extrême est, comme son nom l’indique, extrêmement complet. 4 vitres électriques, phares automatiques, climatisation (manuelle), radar de recul, GPS et des sièges « façon cuir »… Pas mal pour un véhicule qui symbolise d’ordinaire le minimum automobile !







Il y a pas mal de rangements à bord et notamment une boite à gants de bonne contenance. Ceci fait un peu oublier le coffre de taille assez modeste. Le GPS (et l’élément qui l’entoure) est d’un aspect flatteur et cela fait oublier les plastiques durs de l’habitacle. Pour le prix, on reste largement gagnants !



La Dacia Spring reste aussi peu insonorisée que par le passé. Il y a l’inévitable bruiteur qui avertit en dessous de 25 km/h les piétons, comme sur toutes les autos électriques. Mais ici, on l’entend presque aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur !







Avec sa faible largeur et sa nouvelle vivacité, notre Dacia Spring et son 65 chevaux sont les rois de la ville. C’est un jouet assez rigolo en zone urbaine. A tel point que nous avons profondément vexé un homme en Touran TDI 140 qui tentait de suivre notre rythme avec difficulté.



La Spring est toujours limitée à 125 km/h. Pourquoi pas 130, comme sur les autoroutes françaises ? Ce ne changerait rien ou presque, mais savoir que l’on peut rouler à la même vitesse que les autres sur autoroute rassurerait quelques acquéreurs potentiels.







Seul bémol à toute cette énergie : les pneus. La Dacia Spring continue à s’équiper de pneus chinois de piètre qualité sur le sec et encore moins bons sur le mouillé. Usez les le plus rapidement possible pour les remplacer à la première occasion !



Comme nous l’avions vu lors de notre essai de la première version de la Spring Electric, la conduite a été réglée pour ne pas désorienter celles et ceux qui n’ont jamais conduit de voiture électrique, notamment au niveau du frein moteur : il y en a aussi peu que sur une voiture thermique. Par conséquent, l’auto recharge très peu sa batterie quand on lève le pied et c’est dommage. On aurait aimé avoir beaucoup plus de frein moteur, notamment sur le mode Eco.







La Dacia Spring équipée du « petit moteur », qui reste au catalogue, dispose d’une autonomie que nous avons mesurée à un peu moins de 200 km. Cette nouvelle version annonce une autonomie réduite de 10 km. Vu la hausse de performances en échange, cela vaut d’autant plus le coup que les propriétaires de Spring ne roulent de toute manière pas énormément.



On peut difficilement faire plus petit et on ne peut pas faire moins cher… mais on en a largement pour son argent, d’autant que cette version à l’équipement très complet ajoute à la Spring les performances qui lui manquaient. Texte : Manu Bordonado

Dacia Spring Extreme : Fiche technique Marque : Dacia Modèle : Spring Extreme Années de production : 2023- Moteur Type du moteur : Electrique Energie : Electrique Disposition du moteur Transversal avant Alimentation batteries Suralimentation - Distribution - Nombre de soupapes sans soupape Alésage & Course - mm Cylindrée 0 cc Compression - Puissance 65 ch à 4500 tr/min Couple 11.5 mkg à 500 tr/min Transmission Boite de vitesses aucune Puissance fiscale 2 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - Suspension avant Pseudo McPherson Suspension arrière Essieu déformable Freins avant Disques ventilés (238mm) Freins arrière Tambours (203mm) ABS Série Pneu avant 165/70 R14 Pneu arrière 165/70 R14 Dimensions Longueur 374 cm Largeur 158 cm Hauteur 152 cm Coffre 270 litres Poids 1025 kg Performances Poids/Puissance 15.7 Vitesse maxi (km/h) 125 (bridée) 0 à 100 km/h 14.0 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 18.6 1000 mètres DA 36.6 Consommations Sur route 0.0 Sur autoroute 0.0 En ville 0.0 Conduite sportive 0.0 Consommation moyenne 0.0 Réservoir 0 litres Autonomie autoroute 180 km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 22300 euro -5000 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Dacia Spring Extreme Crédit pas cher pour votre Dacia Spring Extreme Donnez votre avis ici

