Essai Fiat Idea JTD 100

Fiat Idea JTD 100 : Essai

Les petits monospaces sont aussi recherchés que les moteurs diesel. Pas étonnant donc que Fiat, qui doit absolument remonter la pente, commercialise un petit monospace diesel, la Fiat Idea JTD 100 Emotion.

Comme toute Fiat qui se respecte, cette auto est bien équipée, surtout dans cette finition Emotion : jantes alliage, antibrouillards, climatisation automatique bizone, ordinateur de bord, Radio-CD 6 hp, volant réglable en hauteur et en profondeur, 4 lève-vitres électriques, radar de recul, et 6 airbags. L'ESP n'est par contre disponible qu'en option.

On se trouve très bien assis dans la Fiat Idea. Cependant , le bloc compteur regroupant les informations (repris des autres modèles du groupe) se trouve sur la console centrale sous une casquette ce qui oblige le conducteur a quitter les yeux de la route pour surveiller sa vitesse par exemple… On s'y habitue. Il faut avouer que l'idée que l'on se fait des Fiat à la finition hasardeuse est maintenant fausse. Les plastiques sont agréables au toucher et ne génèrent pas de bruits parasites. Il s'agit d'une voiture agréable à vivre à l'intérieur comme elle est agréable à regarder à l'extérieur. En ville la Fiat Idea est de plus très facile à utiliser, car le mode city rend la direction extrêmement souple, fort plaisant pour faire un créneau par exemple.

A la conduite, cette Fiat Idea est très agréable. Les commandes sont douces et tombent bien en main. Les freins sont mordants, les suspensions veloutées, la position de conduite est très correcte, elle est bien insonorisée et ce moteur lui va à ravir. Il reprend à bas régimes et accepte d'être secoué dans le cadre d'une conduite dynamique en gardant bien en tête que cette auto n'a pas cette vocation. Il est en tout cas suffisant sur autoroute : avec une vitesse de pointe de 179 km/h, il y a de la marge ! Il est de plus économique, car il n'a besoin que de 5.5l/100 km sur parcours mixte pour vous déplacer d'un point a un autre, ce qui est très correct !

Cette auto est bien née. Elle conviendra donc parfaitement pour l'usage varié d'une petite famille qui fera de la route ou occasionnellement partira en vacances avec, car elle silencieuse et confortable, tout en étant spacieuse. A ce titre, il s'agit d'un meilleur choix qu'une Modus dCi, donc.

Géraud.