Essai Fiat 500 1.3 jtd Lounge

Librairie Fiat

Fiat 500 1.3 jtd Lounge : Essai

La nouvelle 500 reprend aussi bien les gênes de la première du nom que son look craquant désormais intégré au patrimoine italien... Avec bien sur un énorme coup de jeune et une bonne grosse piqûre de botox ! Alors le fameux pot de yaourt est-il toujours à la hauteur de son "cinquecento" mondialement connu ?

Pas besoin de tourner longtemps autour pour s'aperçevoir de la ressemblance frappante de la nouvelle 500 avec celle qui offrira dés les années 1960 plus de charme encore à l'Italie. Du point de vue du style, la nouvelle (ZFA120 pour les intimes) lui reprend tout... Si ce ne sont les dimensions réactulisées. Eh oui, forcément, après 40 ans le bicylindre et les 3.55m ne se font plus autant désirer ! Quant au moteur et à l'électronique, ils sont maintenant d'un monde qui n'a plus grand chose à voir avec celui du pot de yaourt initial.

Force est d'admettre que si la 500 de 1957 a révolutionné le monde de l'automobile, la version du demi-siècle suivant a de quoi faire frémir ses concurrentes ! En effet, une fois à l'intérieur, la petite nouvelle révèle un charme irrésistible, notamment dans cette version Lounge. Malgré son nom, elle ne laisse pas deviner un tel niveau de soin des matériaux, comme des couleurs et du design général ! La 500 offre donc quatre finitions distinctes, à savoir la Pop privilègiant un tarif de départ plus attractif, la Sport, la Lounge donc, privilègiant le confort et l'esthétique générale, mais aussi la version Abarth axée sur une sportivité accrue. Elle reprend à coup sûr le même compteur rond de son aînée ainsi que la ligne de tableau de bord désormais peint de la même couleur que la carrosserie... Une touche d'originalité parmi tant d'autres ! Originalité d'autant mieux perçue grâce au côté fade de ses concurrentes ! Mais outre son style néo-rétro si bien maîtrisé, la 500 bénéficie d'un aspect pratique réel, grâce à ses dimensions parmi les plus fines du marché actuel mais aussi grâce à une habitabilité certaine et un volume de coffre suffisant. Seul bémol : l'accés aux places arrière trop étroit.

Notre 1.3 jtd quant à lui revêt le costume multifonction parfait. Il permet une consommation des plus faibles (4.2 litres en mixte !) tout en offrant des reprises correctes et un zeste de nervosité ! Cependant, même si le moteur s'avère plaisant à tous niveaux, il reste peut-être un soupçon trop bruyant sur voies rapides.

Si la 500 nouvelle vague n'affiche que très peu de défauts, surtout dans cette finition Lounge, c'est parce que d'un effet de mode étudié à la perfection par les responsables marketing, la puce saît facilement se faire apprécier comme mode de vie... La preuve, tout propriétaire a bien du mal à s'en séparer par la suite... ou devrais-je dire, toute propriétaire. A ça, n'y voyez rien d'étonnant ! Si 95% des voitures mises en vente sont suivies de près par les hommes, il reste quelques exceptions dont le marché que recouvrent la Fiat 500 et la Mini, presque entièrement couronné par les femmes. Aprés tout il n'y a rien d'étonnant, quoi de plus beau qu'un véhicule pratique, ayant déjà fait ses preuves en matière d'authenticité et émanant d'un charme majestueusement... modeste !

Aujourd'hui, les tarifs témoignent de ce succès soutenu puisque le prix d'achat de cette version 1.3 jtd Lounge s'est accru en deux ans et demi de commercialisation. Et ce, sans compter le succès plus impressionnant encore de la version Pop, tandis que les versions Sport et Abarth ne sont pas en reste ! Cette nouvelle 500 se révèle au confluent du charme à l'italienne puisé dans les ressources innépuisables de l'appellation "500", et la mise à niveau au marché actuel des citadines branchées.

Fiat 500, moteur 1.3 jtd, finition Lounge: un cocktail explosif qui dès ses premiers jours voyait son succès assuré. Et même si ce nouveau pot de yaourt se déguste seulement après versement d'un tarif élevé pour le segment, il se distingue d'ores et déjà comme digne successeur d'un best-seller visiblement toujours d'actualité !

Texte et photos : Seb Loeuillet

Réagir à l'essai de la Fiat 500 JTD sur notre forum