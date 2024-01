Accueil Autoweb > Essais routiers > Fiat > Essai Fiat 500 e

Fiat 500 e : Essai Un carton. La Fiat 500 enchante nos routes depuis 2009 mais elle est remplacée progressivement depuis 2021 par une nouvelle Fiat 500 100% électrique. (Re)découverte.





Les italiens ont été astucieux en proposant la nouvelle Fiat 500 (à la jolie écriture 5oe) en parallèle avec les Fiat 500 thermiques. Et ils ont été tout aussi astucieux en faisant évoluer son look juste ce qu’il faut. Plus moderne mais toujours aussi craquante !

Une question, d’ailleurs : ils l’appelleront Nouvelle Fiat 500 jusqu’à quand ? Car tôt ou tard, il faudra bien qu’elle change de nom pour préparer l’arrivée d’une autre Fiat 500. Pas sur que ce nom "Nouvelle" soit une grande idée. Bref.



Sous le capot… il reste de la place alors que la face avant n’est pourtant pas bien grande. Voilà une qualité des voitures électriques dont on parle trop peu : la compacité des moteurs.

Le souci en général est plutôt la batterie. Plus elle est grosse plus elle offre d’autonomie mais plus elle est lourde et plus elle implique d’avoir un moteur puissant. Mais Fiat a trouvé ici un très bon compromis. De quoi rouler plus vite qu’une Renault Zoé par exemple et sur une distance équivalente : environ 250 km. Le coffre n’est pas plus petit que sur une autre



L’auto est bridée à 150 km/h mais passe le 0-100 en 9 secondes. Au volant, on ressent une certaine légèreté dans la conduite malgré ses 1360 kg. Rouler en 500 électrique est plaisant, d’autant qu’elle est plus confortable que les 500 précédentes. Et les aides à la conduite sont parfaitement à la page.

La Fiat 500 électrique offre 95 ou 118 chevaux. Nous avons essayé bien évidemment la plus vigoureuse des deux, la 118 ch. Une puissance largement suffisante au quotidien mais il ne faut tout de même pas s’y tromper : la concurrence progresse vite en la matière. La e-208, par exemple, est en train de sérieusement creuser l’écart puisque cette dernière est passée à 156 chevaux.



La nouvelle Fiat 500 offre à son conducteur plusieurs modes de conduite. Citons le mode Range destiné à optimiser l’autonomie. Il permet la conduite à une seule pédale puisqu’un excellent frein moteur permet de ne pas freiner au pied. Il y a également un mode Sherpa, qui va couper tout ce qu’il peut (la clim mais aussi la puissance de l’auto) afin que parcourir les plus grandes distances. Le mode que vous utiliserez en cas d’ultime nécessité mais qui permet d’attendre 300 km d’autonomie !

L’intérieur de la Fiat 500 est tout ce qu’il y a de plus moderne. Le tableau de bord, avec son grand écran de 10 pouces, fait son petit effet. La série d’interrupteurs à basculeurs, inspirés peut-être du Peugeot 3008, est également assez réussie. Mais les sièges de la version haut de gamme, façon cuir gaufré, ne sont pas en reste non plus. Pour ressortir de l’auto, on appuie sur un simple bouton comme avec une Tesla. Décidément, cette Fiat 500 aussi « a tout d’une grande » !



Et comme une grande, elle peut être disponible dans une finition très soignée qui s’appelle ici La Prima. Comme une grande, elle peut aussi être disponible en cabriolet. Et comme une grande, elle peut finir par coûter un sacré prix si l’on se lâche un peu… toutes les Fiat ne sont pas si accessibles que cela finalement.

La première Fiat 500 électrique de l’histoire frappe un grand coup. Non seulement elle est agréable à utiliser mais en plus elle est sacrément séduisante. Et toutes les voitures électriques ne peuvent pas en dire autant…

Fiat 500 e : Fiche technique Marque : Fiat Modèle : 500 e (42 kWh) Années de production : 2020- Moteur Type du moteur : Electrique Energie : Electrique Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Batterie lithium-ion Suralimentation - Distribution - Nombre de soupapes aucune Alésage & Course - mm Cylindrée 0 cc Compression - Puissance 118 ch à 4000 tr/min Couple 22.4 mkg à 1 tr/min Transmission Boite de vitesses aucune Puissance fiscale 3 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique Cx 0.22 Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Essieu de torsion Freins avant Disques ventilés (281mm) Freins arrière Tambours (203mm) ABS Série Pneu avant 185/65 R15 Pneu arrière 185/65 R15 Dimensions Longueur 363 cm Largeur 175 cm Hauteur 153 cm Coffre 185 litres Poids 1360 kg Performances Poids/Puissance 11.5 Vitesse maxi (km/h) 150 0 à 100 km/h 8.8 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 16.7 1000 mètres DA 31.5 Consommations Sur route 0.0 Sur autoroute 0.0 En ville 0.0 Conduite sportive 0.0 Consommation moyenne 0.0 Réservoir - litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 33900 euro -5000 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Fiat 500 e Crédit pas cher pour votre Fiat 500 e Donnez votre avis ici

