Essai Fiat 500X 2.0 MultiJet 4x4

Fiat 500X 2.0 MultiJet 4x4 : Essai Avouons-le, notre site n'essaie pas des Fiat tous les jours. Pendant longtemps, la marque a ainsi évité qu'on en dise du mal ! Mais nous n'avons pas hésité à tester la 500X lorsque l'occasion s'est présentée. Compte-rendu. Les anciens modèles Fiat étaient d'une telle qualité qu'ils ont complètement disparu de la circulation. Quand avez-vous vu une Fiat 127, une Regata ou même une Brava pour la dernière fois ? Le souvenir et la réputation de ces modèles ont disparu avec eux. Les jeunes générations ne connaissent (presque) que la 500, qui a une image plus que positive. L'image de la marque a ainsi bien changé en quelques années ! La marque a décliné sa gamme autour de la 500, tout comme les gens de BMW ont décliné la gamme Mini. Une stratégie qui prend le risque de lasser la clientèle. Seulement voilà, pour Mini comme pour Fiat avec la 500, on parle de modèles intemporels dont la clientèle ne se fatigue pas pour l'instant. La Fiat 500 actuelle, tirée du concept-car Trepiùno apparu en 2004, est une authentique réussite esthétique sur laquelle il fallait bien entendu capitaliser. Si son dérivé ludospace baptisé 500L n’est pas -il faut bien le reconnaître- très élégant, le crossover 500X est particulièrement réussi. Au point même de donner envie à ceux qui n'ont jamais au grand jamais acheté de Fiat ! La plate-forme de la Fiat 500X ne nous est pas inconnue puisque c'est également celle de la cousine Jeep Renegade, l’une des références parmi les petits crossovers. Mais pas question de tout terrain : ça n’est pas sa vocation et il n’a pas été prévu pour. Du reste, la version à deux roues motrices est -largement- la plus vendue. Sous le capot se cache une vieille connaissance, le 2 litres MultiJet dans sa version réglée à 150 chevaux, la plus puissante de la gamme depuis la disparition de la MultiAir (essence) de 170 chevaux. A l’heure où les constructeurs réduisent fortement leur offre en matière de moteurs Diesel, nous sommes heureux de voir que le 500X continue à offrir le choix entre trois motorisations. C’est en revanche presque la seule à rester disponible en transmission 4x4… La marque offre également le choix dans la gamme entre classique boîte de vitesse manuelle et automatique. Ce gros moteur n’utilise pas la boîte à double embrayage (à sec) mais s’en remet à une ultra-moderne boite à convertisseur de couple et 9 rapports. Notre essai s’est déroulé dans le cadre merveilleux de l’Alpe d’Huez (rappelez vous, cette route aux 21 virages...) et notamment sur le circuit de glace, juge de paix pour tester les limites et l’adhérence d’une telle auto. Soyons clairs, l’alliance couple du MultiJet + boite auto est un véritable bonheur. Ce véhicule est assez silencieux, plaisant à conduire, et nous confirme qu’il serait dommage de passer à côté de ce moteur Diesel. Seul défaut : dans un certain nombre de virages abordés à faible allure, la boite passait... en roue libre ! L’intérieur est agréable. Il reprend bien entendu l’esprit de la Fiat 500 et offre un design recherché et séduisant. La position haute est agréable bien entendu, c’est l’une des principales raisons d’achat d’un crossover. A noter que, à l’opposé de la Fiat 500 « tout court », la 500X propose un coffre d’un volume largement suffisant. Comme l’on pouvait s’y attendre, la finition a bien progressé ces dernières années sans tout à fait rivaliser avec un modèle allemand. Et les Fiat sont traditionnellement mieux équipée que ses concurrentes. Seulement voilà : ses deux seules concurrentes sont très bien équipées également. Match nul de ce côté là, donc. Comme souvent chez la marque italienne, la tenue de route est très bonne. Elle peut l’être encore plus si l’on opte pour les roues de 18 pouces, aussi belles que ce qu’elles rendent la 500X inconfortable. Notons que si la suspension est ferme, elle reste plus agréable que celle d’une "vraie" 500 ou d’une Mini, deux voitures que la 500X sera peut-être appelée à remplacer dans un ménage. Il est plaisant de rouler avec cette Fiat 500X. Position de conduite, ambiance… Et il y a ce petit plaisir d’avoir un véhicule sur lequel les gens se retournent… Sa robe réussie habille une mécanique agréable, et ce crossover mérite son succès. Texte: Manu Bordonado

Fiat 500X 2.0 MultiJet 4x4 : Fiche technique Marque : Fiat Modèle : 500X 2.0 MultiJet 4x4 Années de production : 2019- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Diesel Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Rampe commune Suralimentation Turbo à géométrie variable + intercooler Distribution Double arbre à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 83.0 x 90.4 mm Cylindrée 1956 cc Compression - Puissance 150 ch à 4000 tr/min Couple 35.6 mkg à 1500 tr/min Transmission Boite de vitesses Auto 9 rapports Puissance fiscale 9 cv Transmission Intégrale Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Mc Pherson Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés ABS Série Pneu avant 215/55 VR17 Pneu arrière 215/55 VR17 Dimensions Longueur 427 cm Largeur 180 cm Hauteur 161 cm Coffre 350 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 193 0 à 100 km/h 9.8 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 16.8 1000 mètres DA 31.4 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive 8.0 Consommation moyenne - Réservoir 48 litres Autonomie autoroute - km CO2 164 g/km

NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 30090 euro +750 euro (écotaxe)

