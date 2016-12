Essai Fiat Panda Sport 100hp

Librairie Fiat

Fiat Panda Sport 100hp : Essai

Non, nous ne rêvons pas… Il y a bien au catalogue une Fiat Panda Sport 100hp. Qui aurait pensé à un tel gag lors de la sortie de la première boite à malice au début des années 80 ? Pas grand monde. Il nous a fallu en apprendre plus. Car la voiture n'a rien d'un gag.

La Fiat Panda Sport 100hp n'a rien d'une série limitée basée sur un modèle de base affublé de 4 jantes de mauvaise qualité, d'un aileron et de sièges aux couleurs criardes. Non, si la Fiat Panda d'origine n'est pas vilaine, la Sport est franchement très réussie. Les détails qui la composent sont nombreux, parfois discrets, mais participent au look de l'ensemble.

Des bas de caisse ont poussé en même temps qu'un becquet, le bouclier arrière adopte un pseudo extracteur d'air, ry celui de l'avant adopte une calandre allant jusqu'en bas et rappelant furieusement certains modèles allemands. Des élargisseurs d'ailes habillant les grosses roues de notre Panda Sport 100hp complètent cette livrée sportive. Les rétroviseurs et les poignées de portes sont à présent peints dans la teinte de la carrosserie. Pour que la panoplie soit complète, les encadrements de vitres sont maintenant peints en noir et les vitres arrière sont assombries. Les photos parlent d'elles-mêmes, c'est la plus jolie Panda jamais sortie ! En option, le kit sport comprend même les jantes chromées et les étriers de freins rouges.

Avec un tel ramage, il fallait absolument que le plumage suive. Dans la gamme des motorisations Fiat, le plus logique était de reprendre le 1.4 16v apparu sur la Punto. Il développe ici le chiffre de 100 chevaux tout rond obtenus à 6000 tr/min, ce qui lui permet de se frotter à… pas grand monde, puisqu'il n'existe pas vraiment d'autre voiture 5 portes de ce gabarit offrant cette puissance. Le couple est bien évidemment plus léger (13.4 mkg) mais ce n'est pas spécialement ce qu'on lui demande.

Ce qu'on lui demande, c'est avant tout un certain plaisir de conduite. Et pour cela, un moteur avec de la puissance en haut et une courbe de couple un peu pointue peut être parfait, à condition que les rapports de boite ne soient pas trop long. Fiat a fait les choses en grand puisque la Panda Sport 100hp est carrément équipée d'une boite à 6 rapports… rapprochés.

Du coup, la conduite devient forcément géniale. La touche Sport au tableau de bord durcit la direction et rend le moteur plus réactif à l'accélérateur. On tire chaque rapport, le moteur rugit, le sélecteur tout proche du volant tombe bien en main, on remet la gomme et… on s'éclate complètement au volant, sans s'apercevoir que les performances ne sont finalement que celles d'une auto de 100 chevaux. Car le chrono ne ment pas : environ 9.5 secondes au 0-100 km/h. La Panda ne peut être qualifiée de voiture de sport mais elle en donne pourtant l'impression.

Notre Fiat Panda Sport 100hp n'a pas seulement la santé. Le châssis est également parfaitement dans le coup ! Les gros pneus, l'amortissement, les barres antiroulis, tout est là pour que l'on s'amuse. Plus on roule vite plus la Panda absorbe bien les inégalités, tandis qu'en virage l'auto reste franchement à plat. On est aux commandes d'un vrai karting, comme on aime ! La descendante de la Cinquecinto Sporting est là, devant nous. On se régale. L'ESP est livré de série.

On se régale car on roule vite et on aime ça ! Car la suspension est vraiment ferme, et ne plaira sans doute pas à la mère de famille souhaitant se déplacer simplement d'un point A à un point B. Les sièges enveloppants sont tout aussi efficaces qu'ils sont beaux, mais ne peuvent bien sur pas faire de miracles. La Fiat Panda Sport 100hp est une voiture de connaisseurs avant tout.

L'intérieur est bien entendu celui des autres Panda, et les matériaux sont les mêmes. Conséquence directe, la qualité perçue à l'intérieur de la Fiat Panda Sport 100hp est perfectible, par la faute de plastiques et d'interrupteurs au dessin un peu grossier. Toutefois, les sièges sport, ainsi que le levier de vitesses et le volant revêtus de cuir sont là pour apporter une touche sympa à l'habitacle. Ledit volant intègre par ailleurs les commandes de l'autoradio MP3. La position de conduite est relativement haute, ce qui est un peu déroutant au départ, mais l'on s'y fait.

Comme toujours chez Fiat, le rapport prix/équipement est très bon. En effet, outre ce que nous avons déjà cité, il faut également noter la présence des airbags frontaux et latéraux. La climatisation manuelle est livrée de série, et une climatisation régulée ainsi qu'un GPS sont disponible en option contre un tarif raisonnable.

La Fiat Panda Sport 100hp ne se prend pas au sérieux et c'est génial. Pourtant, elle est particulièrement sérieuse dans sa conception, au point de constituer une offre assez cohérente dans son genre : celui d'une petite voiture 5 portes assez turbulente. Chose qu'elle est seule à proposer…

