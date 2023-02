Accueil Autoweb > Essais routiers > Fiat > Essai Fiat 500 Hybrid

Fiat 500 Hybrid : Essai Il y a des citadines plus ou moins coûteuses et plus ou moins à la mode. Et il faut choisir : le modèle sexy est rarement bon marché ! Il n’y a qu’une exception notable à cette règle, la Fiat 500 qui réunit depuis 2007 ces deux caractéristiques.







Bien entendu, la star italienne a su évoluer avec le temps mais elle l’a toujours fait avec finesse et discrétion. Elle a connu une évolution aussi importante qu’invisible en 2020 en abandonnant le moteur Fire qui a fait le gros des ventes depuis ses débuts. Exit ce 4 cylindres 1200 mais exit également le bicylindre Twin Air, remplacés par un 3 cylindres de 1000 cm3 développant 70 chevaux, soit très légèrement plus que le 1200. Il s’appelle FireFly et on l’avait déjà vu sur le



Le système est dit micro-hybride. C’est l’hybride le plus simple et le moins coûteux, semblable dans son fonctionnement au



Mauvaise nouvelle : malgré toute la technologie embarquée, la Fiat 500 Hybrid marche légèrement moins bien que la précédente version de 68 chevaux. Responsable : le poids supplémentaire, bien entendu. Les performances seront suffisantes pour se faufiler en ville mais nous sommes un peu déçus d’avoir perdu des plumes de ce côté-là. Dommage car la position de la batterie hybride abaisse le centre de gravité et permet de passer un peu plus vite en virages. Avec sa suspension ferme, la Fiat 500 est toujours aussi ludique.



Le look de la Fiat 500 Hybrid n’a évolué que discrètement. A l’extérieur, c'est principalement à son logo Hybrid que vous pourrez la reconnaitre. Il en est de même à l’intérieur où l’on retrouve immédiatement nos habitudes : rien ne changeait à part le menu supplémentaire dans l’ordinateur de bord pour la partie hybride.



Près de 15 ans après sa sortie, cet intérieur est toujours aussi séduisant. Il est intemporel ! On apprécie toujours autant la position de conduite haute et le levier de vitesse au tableau de bord. Un peu moins cette direction toujours aussi collante et par conséquent sans vrai point 0. A noter les sièges en Seaqual Yarn : du plastique trouvé dans les océans qui a été recyclé.



Fiat 500 Hybrid : Fiche technique Marque : Fiat Modèle : 500 Hybrid Années de production : 2020- Moteur Type du moteur : 3 cylindres en ligne Energie : Hybride Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Gestion intégrale Suralimentation Moteur électrique 4.9 ch Distribution Arbre à cames en tête+MultiAir Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 70.0 x 86.5 mm Cylindrée 999 cc Compression - Puissance 70 ch à 6000 tr/min Couple 9.4 mkg à 3500 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports Puissance fiscale 4 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique Cx - Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Essieu de torsion Freins avant Disques ventilés Freins arrière Tambours (180mm) ABS Série Pneu avant 175/65 R14 Pneu arrière 175/65 R14 Dimensions Longueur 357 cm Largeur 163 cm Hauteur 149 cm Coffre 185 litres Poids 1050 kg Performances Poids/Puissance 15 Vitesse maxi (km/h) 165 0 à 100 km/h 14.2 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 19.5 1000 mètres DA 36.3 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive 6.0 Consommation moyenne - Réservoir 35 litres Autonomie autoroute - km CO2 111 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 17500 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Fiat 500 Hybrid Crédit pas cher pour votre Fiat 500 Hybrid Donnez votre avis ici

