Essai Fiat Coupé 16v Turbo - 20v Turbo

Il y a plusieurs sortes de voitures bon marché. Il y a les voitures au rabais, qui sont à la traîne aux niveaux technique et sécuritaire, et il y a les bonnes voitures. Dans cette dernière catégorie, on retrouve des voitures comme les Skoda Octavia, les Subaru Impreza et... les Fiat Coupé.

Le Coupé Fiat est apparu en 1995. Motorisé par le 4 cylindres qui a fait les beaux jours des Lancia Delta et Thema, il développait ici 195 chevaux, le train avant étant aidé dans sa tâche par un viscocoupleur. D'une ligne originale, d'un prix raisonnable, de performances réelles, et d'une finition tout à fait dans le coup, le Coupé Fiat est une réussite.

Le constructeur italien aurait pu se contenter de ce succès, mais il ne l'a pas fait. Deux ans après la sortie du Coupé, Fiat a revu sa gamme. La gamme, c'était une 16v de 142 ch et une 16v Turbo de 195 ch. Après ce petit face-lift, la gamme, ce sera un modèle d'accès 1.8 16v de 130ch: le moteur de la Barchetta. Puis on retrouve le 5 cylindres 20v apparu dans la Lancia Kappa, offrant 147 puis 155 ch. Enfin, on retrouve la bombe Fiat: la 20v Turbo. Le 5 cylindres reçoit un turbocompresseur, un inter-refroidisseur (il parait qu'il ne faut pas mettre des mots anglais comme intercooler...), et un overboost (un "surpousseur" ?). Résultat, 220 chevaux, la Fiat la plus puissante et la plus rapide de toute l'histoire de la marque, mais surtout un rapport prix/performances étonnant : 250 km/h et 26.3" au 1000m départ arrêté pour un prix neuf (2 airbags, ABS, climatisation et cuir compris) inférieur à 30 000 €. A part la Subaru Impreza GT Turbo, il apparaît dur de trouver mieux.

Le Coupé Fiat n'a pas été remplacé, mais on peut en trouver de très belles en occasion à d'honnêtes tarifs.