Essai Fiat Bravo HGT

La Fiat Tipo avait inauguré dans le groupe Fiat le partage de plate-formes à grande échelle. Elle avait en effet donné naissance aux Tempra, Tempra Week-end, Coupé, Alfa 145, 146, 155, Lancia Delta, Dedra et Dedra Station Wagon...

Le système s’étant avéré judicieux, Fiat a remis ça en 1996 avec la gamme Bravo/Brava, qui depuis a donné naissance aux Marea, Marea Week-end, Multipla, Alfa 156, 147, GT et aux Lancia Lybra. Cette base, excellente, a été couronnée par le titre de voiture de l’année 1996. Pour ceux qui ne savent plus, la Bravo est la 3 portes et la Brava la 5 portes.

Si la Brava a un rôle familial, la Bravo a un rôle plus jeune et plus dynamique. En haut de gamme, elle reçoit le 5 cylindres en ligne modulaire de 2 litres apparu sur la Lancia Kappa. Développant 147 chevaux, il a pour principal défaut de manquer de coffre à bas régime (défaut typique d’une petite cylindrée unitaire), et ce n’est pas son passage à 155 bourrins qui a changé grand chose. Il offre en revanche de très agréables montées en régime, grâce entre autres à la mélodie du moteur, car les mesures d’accélérations sont très moyennes. Notre Fiat est très cossue, très bien finie, et cela alourdit l’auto.

Cette voiture à la ligne agréable est comme beaucoup de voitures de sa catégorie, une GT confortable capable d’abattre de longues distances à moyennes élevées, mais pas une GTI agile sur de petites routes. Pour ça, il faut s’adresser à sa cousine basée sur la Tipo : la Lancia Delta HF HPE.