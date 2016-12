Essai Ford Mustang GT

Librairie Ford

Ford Mustang GT : Essai

Jolly Jumper

Texte et photos Thomas Riaud

Les européens ne sont pas les seuls à redécouvrir quelques bons tubes des sixties, comme la Mini ou la Fiat 500. En Amérique aussi on se repenche sur quelques autos cultes, comme la Chevrolet Camaro ou la Dodge Challenger. Chez Ford, on remet en selle un cheval mythique : la Mustang !

L'espèce automobile doit beaucoup à la Mustang. Lancée en 1964, elle crée immédiatement l'événement en devenant le premier coupé sportif « populaire ». La jeunesse dorée se l'arrache, mais aussi les peoples du moment, jusqu'en Europe. La Mustang devient même une icône du sport automobile en gagnant, avec le concours de Carroll Shelby (le père de l'AC Cobra), des V8 toujours plus monstrueux (GT 350 et 500). Une course à la puissance dont allait aussi profiter une concurrence directe alléchée par cette insolente réussite commerciale, concurrence toujours plus nombreuse année après année (Chevrolet Nova, Mercury Cougar, Pontiac Firebird et GTO…).

Et puis survint en 1973 le choc pétrolier, provoquant l'agonie et la disparition de tous ces muscle-cars, Mustang compris. Ford décide pourtant de la maintenir coûte que coûte au catalogue, quitte à vider progressivement de sa substance ce nom auréolé de gloire, durant les années 80-90. Mais après cette traversée du désert, la Mustang fait son come-back pour de bon en 2007 en revenant enfin à ses fondamentaux, à commencer par cette gueule d'enfer, inimitable, s'inspirant librement du modèle originel. Un vrai succès commercial donnant à Ford l'envie de remettre le couvert avec un modèle encore plus affûté pour 2010.

Pour cette nouvelle Mustang, Ford a amélioré ce qui pouvait l'être en repartant de la « base 2007 » déjà très réussie. Les différences sont donc essentiellement d'ordre cosmétique, avec une ligne encore plus suggestive et rendant hommage au millésime 67, le plus remarquable de la lignée. L'avant, taillé en flèche comme pour mieux fendre les airs, se fait ainsi plus menaçant. Une proue inquiétante pour certains, prometteuse pour d'autres ! L'arrière gagne des feux inédits, toujours en forme de barrettes verticales, tandis que le profil se distingue désormais par des hanches musclées au niveau des roues arrière, effet permettant de mieux asseoir visuellement la voiture sur ses belles roues de 18".

Une voiture vouée aux joies du Grand Tourisme déclinée comme toujours en cabriolet, ou comme ici, en coupé Fastback. Bien sûr notre version GT, identifiable immédiatement grâce à son bossage suggestif sur le capot et ses optiques rapportés intégrés dans la calandre, s'en remet à un bon gros V8 (un « simple » V6 est aussi disponible). L'inflation reste raisonnable, puisque ce 4.6 litres délivre seulement 15 chevaux de plus par rapport à la génération précédente, obtenus grace à l'adoption d'une prise d'air dynamique. Mais rassurez-vous : avec une écurie de 315 purs-sangs, cette Mustang a largement de quoi faire hennir les chevaux du plaisir !

Mais avoir du muscle ne signifie pas forcément être dépourvu de savoir-vivre. Si les versions précédentes pouvaient légitimement décevoir sur le plan de la qualité perçue, Ford a enfin donné à sa sportive fétiche une finition en rapport avec son standing et les attentes de la clientèle européenne. L'intérieur est toujours aussi vintage avec ses gros compteurs circulaires, mais la planche de bord dispose enfin de plastiques moussés, bien assemblés et correctement ajustés. Bien entendu, ce gros coupé rétro taillé pour accueillir 4 bons mangeurs de hamburgers offre un équipement moderne et comprenant à peu près tout, clim automatique, lecteur CD et ordinateur de bord compris.

Mais une Mustang se savoure d'abord bride abattue, libre comme l'air, à travers de grands espaces ! Dès le contact, le double échappement distille une sonorité sourde et grave, laissant présager que vous allez vivre un grand moment. Cela se confirme à la première ligne droite dégagée venue. Tassée sur ses roues arrière, cette propulsion vous expédie avec conviction vers l'horizon, toujours partante pour courir un run, avec notamment un 0 à 100 km/h annoncé en 4,8". Mais gare aux ruades du train arrière ! La présence d'un antique pont rigide doit en effet inciter à la vigilance, surtout dans les virages sur le gras-mouillé, sous peine de vivre un rodéo improvisé. Heureusement, l'auto est équilibrée, la direction précise, tout comme le maniement de la boîte mécanique à 5 rapports (une boîte automatique est bien sûr disponible). La seule vraie déception concerne le freinage, peu mordant et pas assez endurant pour stopper efficacement les presque 1600 kg de cette grosse GT.

Il n'empêche, proposée chez nous à environ 55 000 € la nouvelle Mustang, plus séduisante que jamais, en offre beaucoup pour une somme finalement raisonnable. Pour ce prix, vous retrouverez votre âme de cow-boy du macadam en roulant à bord d'un mythe indémodable. Après, à vous de vivre pleinement votre chevauchée fantastique...

