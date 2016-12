Accueil Autoweb > Essais routiers > Lamborghini > Essai Lamborghini LM 002

Lamborghini a décidé à la fin des années 70 de s'attaquer au marché des tout-terrain. Pour cela, le Cheetah puis le LM 001 ont été conçu. Le majeur problème de ces véhicules était que le V8 était positionné à l'arrière, entraînant une tenue de cap assez dramatique. Le LM 002, lui, utilise un moteur V12 de Countach, délivrant pas moins de... 455 ch. Vous êtes toujours là ? Et malgré son aérodynamique inexistante et son poids de 3 tonnes à vide, il atteint les 200 km/h. Le problème, je viens de le dire, c'est son poids. En accélération, le 1000m départ arrêté est parcouru en 31.0", soit le temps d'une Renault Clio Baccara, qui n'a déjà rien d'une voiture de sport. Mais surtout, asseyez-vous avant de continuer à lire: sur ce véhicule de 3 tonnes et de 455 ch, ils ont mis des freins à tambours à l'arrière ! Autant dire qu'il n'est pas fait pour l'autoroute. Ou alors vous n'êtes pas cardiaque du tout ! La consommation descend à 30 L/100 avec un pied très léger, mais peut dépasser allégrement les 50 L/100 si on abuse un peu... Heureusement, les deux réservoirs font au total 290 litres! Bref, il n'est pas fait pour la route. Dans la mesure où il mesure 2.05m de large et où il braque comme un bus, il n'est pas fait pour aller en ville: vous monteriez sur la voiture de derrière sans vous en apercevoir... Son braquage, son format et son poids lui interdisent aussi pas mal de choses en tout-terrain. Je vous vois déjà venir: "il ne sert à rien !". Si, à frimer, comme le font ceux qui ont des Hummer (vous croyez que M. Schwarzenegger va dans la boue avec le sien ?) avec ici l'avantage du bruit du 12 cylindres. Dans les embouteillages, vous avez toujours priorité. Non, le LM 002 n'est pas fait pour nous, mais plutôt pour les émirs qui ont le pétrole dans leurs jardins: dans le désert, il ne craint plus la concurrence... "J'espère que les gens de Lamborghini ne s'offusqueront pas des critiques un peu vives émises au chapitre du freinage. Ce ne sont sûrement pas les premières..." Philippe Hazan, Automobiles Sportives & de Prestige n°24 http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Lamborghini+LM&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Lamborghini LM 002 : Fiche technique Marque : Lamborghini Modèle : LM 002 Années de production : 1984-1991 Moteur Type du moteur : 12 cylindres en V à 60° Energie : Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Alimentation Suralimentation - Distribution 2 doubles arbres à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 85.5 x 75.0 mm Cylindrée 5167 cc Compression - Puissance 455 ch à 6800 tr/min Couple 51.0 mkg à 4500 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports + réducteur Puissance fiscale 30 cv Transmission 4x4 enclenchable Antipatinage Non ESP Non Châssis Direction - Cx - Suspension avant - Suspension arrière - Freins avant Disques ventilés Freins arrière Tambours ABS Non Pneu avant - Pneu arrière - Dimensions Longueur 495 cm Largeur 204 cm Hauteur 185 cm Coffre 0 Poids 2700 kg Performances Poids/Puissance 5.93 Vitesse maxi (km/h) 201 0 à 100 km/h 10.2 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 16.9 1000 mètres DA 31.0 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive 50 Consommation moyenne 35 Réservoir 290 litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags - Climatisation Série Prix de base Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Lamborghini LM 002 Crédit pas cher pour votre Lamborghini LM 002 Donnez votre avis ici

Site officiel du constructeur : Lamborghini

