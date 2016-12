Essai Lamborghini Espada

Librairie Lamborghini

Lamborghini Espada : Essai

L'apparition du modèle Espada contribua pour une large part a faire chuter l'intérêt de la clientèle pour la Lamborghini Islero. En effet, présentée au Salon de Genève en 1968, l'Espada fait immédiatement l'unanimité par son caractère sportif bien marqué et par sa ligne à l'esthétique très réussie.

Ce coupé deux portes mais à quatre confortables places est signé Bertone. En prenant comme référence le prototype Marzal, le célèbre carrossier conçoit une voiture différente en travaillant particulièrement son aérodynamisme. L'Espada est très basse, avec un pare-brise convexe qui parait excessivement incliné. La lunette arrière quasi horizontale, sous laquelle se trouve un vaste coffre à bagages, accroît encore davantage la ligne futuriste de cette voiture. Ce coupé quatre places est un mariage parfait entre les prestations d'un moteur sportif et le raffinement et l'équilibre des lignes de la carrosserie. Le châssis (réalisé par Lamborghini) et la carrosserie constituent une structure autoportante. Ce modèle est une propulsion dotée de suspensions à roues indépendantes et de quatre freins à disques. Le moteur est un V12 de 4 litres six carburateurs double corps libérant une puissance de 325 chevaux. La vitesse de pointe frôle les 250 km/h.

Dans les années qui suivront, l'Espada subira des modifications, notamment sur le plan esthétique. En 1970, on enlèvera la grille de protection de couleur noire placée à l'arrière, juste au dessus des feux de position. Le tableau de bord est revu et corrigé afin de le rendre plus fonctionnel. On monte ensuite de nouvelles jantes en alliage léger. Dans cette version 1970, la puissance gagne 25 chevaux.

Après l'accueil chaleureux que lui réserveront la critique et les spécialistes, le public applaudira lui aussi ce modèle très réussi. Avec 1200 unités, l'Espada arrive ainsi au premier rang de la production Lamborghini pour le nombre d'exemplaires construits.

M. Doebel