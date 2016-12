Essai Lamborghini Islero

Librairie Lamborghini

Lamborghini Islero : Essai

C'est au salon de Genève en 1968, qu'est présentée l'Islero 400 GT. En raison d'une demande qui continue d'être très forte à l'égard de la 400 GT, le dernier modèle proposé n'est pas très différent du précédent. L'année précédente, la société milanaise Touring, carrossier attitré de Lamborghini, a mis fin à ses activités. Le constructeur se tourne alors vers Marazzi, installée à Varèse.

C'est de cette nouvelle association que naît ce coupé 2+2 aux lignes modernes mais qui comporte peu d'innovations. On s'est surtout attaché à améliorer l'habitabilité de la voiture. L'espace intérieur a gagné en volume et les sièges arrières sont plus confortables. Le nez, intégrant des phares escamotables, donne à la voiture une allure plutôt agressive.

Le moteur, un V12 à six carburateurs double corps, développe une puissance de 320 ch pour une vitesse maximale de 250 km/h. Le caractère peu innovant de cette voiture est confirmé par son remplacement, l'année suivante, par la version S. La production de l'Islero 400 GT s'achève en juin 1969 avec 125 unités produites. En fait, l'intérêt porté à cette voiture subit une baisse sensible lorsque l'Espada apparaît sur le marché. Pour cette raison, Lamborghini décide d'apporter un certain nombre de modifications susceptible de relancer le modèle. C'est ainsi qu'apparaît la nouvelle version, intitulée Islero S. La puissance est portée à 350 chevaux, soit 30 de plus que sur le modèle précédent. On laisse quasiment intact l'extérieur de la voiture mais on revoit les finitions de l'habitacle et l'on embellit l'intérieur, L'histoire de la version Islero S devait être de courte durée. Lamborghini met fin à sa production à la fin de cette même année 1969, avec un total de cent exemplaires de l'islero S.

M. Doebel