Accueil Autoweb > Essais routiers > Lamborghini > Essai Lamborghini Jarama

Librairie Lamborghini + La marque Lamborghini

+ La Lamborghini Jarama





Lamborghini Jarama : Essai

La voiture qui remplace vraiment l'Islero dans la gamme Lamborghini est la Jarama qui fait sont apparition en 1970. Comme ce fut le cas pour d'autres modèles, la dernière-née de la firme italienne est présentée pour la premier fois au Salon de Genève. Et pour ne pas faillir à la tradition, le nom choisi pour cette voiture est lui aussi en rapport avec des taureaux. Jarama n'est pas seulement, en Espagne, le circuit automobile bien connu mais aussi une localité célèbre pour ses élevages de taureaux. Le dessin de la Jarama est une fois de plus signé Bertone, même si la réalisation de la carrosserie à proprement parler est assurée par la firme Marazzi. Il s'agit d'un coupé 2+2 à l'allure assez sobre mais avec sans doute plus d'élégance que sa devancière. Le châssis et la carrosserie constituent une structure autoportante, comme sur le modèle Espada, tandis que la partie mécanique est semblable à celle de l'Islero. Les suspensions avant et arrière, indépendantes, sont de type parallélogrammes à ressorts hélicoïdaux. On note également des freins à disques autoventilés sur les quatre roues. 350 chevaux permettent à cette voiture d'atteindre une vitesse maximale de 260 km/h. La Jarama parait très basse, plutôt compacte, bien qu'il s'agisse d'une voiture de bonnes dimensions. Une impression d'agressivité est produite par le choix, à l'avant, de deux doubles optiques partiellement masquées par des volets rabattables. Sous le capot avant a été prévu un coffre à bagages, de taille modeste toutefois. C'est en 1972, toujours à Genève, qu'est présentée une version plus puissante de la Jarama : la Jarama S. En travaillant surtout sur une mise au point différente, on a gagné quinze chevaux supplémentaires. Avec une puissance de 365 chevaux, la S dépasse largement les 260 km/h de la version présentée en 1970. On a également ajouté trois prises d'air : deux latérales, entre le passage de roue avant et la porte, et une troisième, disposée horizontalement sur le capot et qui en modifie quelque peu la ligne. Quand à l'habitacle, on a en partie revu le tableaux de bord et amélioré ses finitions. Un toit ouvrant coulissant est désormais disponible en option. Il est constitué de deux panneaux détachables qu'on peut facilement ranger dans le coffre. 177 exemplaires de la Jarama et 150 de la Jarama S seront fabriqués jusqu'en 1976. M. Doebel http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Lamborghini+Jarama&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Lamborghini Jarama : Fiche technique Marque : Lamborghini Lamborghini Modèle : Jarama 400 GT Jarama 400 GT S Années de production : 1970-1973 1973-1976 Moteur Type du moteur : 12 cylindres en V à 60° 12 cylindres en V à 60° Energie : Essence Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Longitudinal avant Alimentation 6carburateurs double corpsWeber Suralimentation - - Distribution 2 doubles arbres à cames en tête 2 doubles arbres à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 82.0 x 62.0 mm 82.0 x 62.0 mm Cylindrée 3929 cc 3929 cc Compression - 10.7 Puissance 350 ch à - tr/min 365 ch à 7500 tr/min Couple 0.0 mkg à - tr/min 41.5 mkg à 5500 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports 5 rapports Puissance fiscale Non comm. 23 cv Transmission Propulsion Propulsion Antipatinage Non Non ESP Non Non Châssis Direction Vis et galet Vis et galet Cx - - Suspension avant Leviers triangulés Leviers triangulés Suspension arrière Leviers triangulés Leviers triangulés Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés Disques ventilés ABS Non Non Pneu avant 215/70 VR15 215/70 VR15 Pneu arrière 215/70 VR15 215/70 VR15 Dimensions Longueur 448 cm 448 cm Largeur 182 cm 182 cm Hauteur 119 cm 119 cm Coffre 0 0 Poids - kg 1540 kg Performances Poids/Puissance NC 4.21 Vitesse maxi (km/h) 260 - 0 à 100 km/h - - 0 à 160 km/h - - 0 à 200 km/h - - 400 mètres DA - - 1000 mètres DA - - Consommations Sur route - - Sur autoroute - - En ville - - Conduite sportive - - Consommation moyenne - - Réservoir 100 litres 100 litres Autonomie autoroute - km - km CO2 NC NC Prix & équipements NB d'airbags - - Climatisation - - Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Lamborghini Jarama Crédit pas cher pour votre Lamborghini Jarama Donnez votre avis ici ici

Lamborghini Jarama: voir aussi...

Site officiel du constructeur :



Les fiches techniques des concurrentes : De Tomaso Pantera GTS

Ferrari 365 GTB4 Daytona

Maserati Ghibli SS

Site officiel du constructeur : Lamborghini Les fiches techniques des concurrentes :

Aucun avis posté sur Lamborghini Jarama