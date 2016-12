Essai Lamborghini 350 GT - 400 GT

Librairie Lamborghini

Lamborghini 350 GT - 400 GT : Essai

Au Salon de Turin, en cette année 1963, c'est le tremblement de terre: Lamborghini, constructeur de tracteur, va réellement entrer en concurrence avec Ferrari, et nous présente comme pour nous mettre l'eau à la bouche un premier prototype, la 350 GTV.

En 1964, on passe à la transformation du prototype en voiture de série. C'est la société Touring de Milan qu'est confiée la tâche de revoir la carrosserie. Le résultat est un coupé à deux places auxquelles s'ajoute un éventuel troisième siège situé au centre de la banquette arrière, un siège de "secours" en quelque sorte.

Pour rendre la voiture plus adaptée à un usage routier, on apporte quelques modifications au moteur. Les carburateurs verticaux Weber sont remplacés par des carburateur horizontaux tandis que la lubrification par carter sec, dont est pourvue le prototype 350 GTV, laisse place désormais à un système de lubrification classique. Le taux de compression est abaissé à 9.0:1. Ces modifications rendent la 350 GT étonnamment silencieuse alors que la voiture est capable d'atteindre une vitesse de 250 km/h. Le moteur fait preuve d'une grande souplesse quel que soit le régime. Quand à la puissance, elle est ramenée de 360 ch à 8000 tr/mn à 270 ch à 6500 tr/mn.

Lorsque la 350 GT est présentée au salon de Genève en 1965, la production est déjà bien amorcée. La même année, on apporte une première modification au moteur de la 350 GT en portant la puissance à 4 litres (avec des valeurs d'alésage et de course respectivement de 82 et 62 mm). Zagato, au salon de Londres, et la même société Touring, à celui de Turin, proposent différentes variantes. La voiture présentée à Londres prend le nom de 350 GTZ. Deux exemplaires seulement sont réalisés, dont un doté d'un moteur de quatre litres. La ligne de la 2 places signée Zagato est évidemment plus sportive que celle du modèle de série. Le nom de 350 GT Spider est donné à la voiture présentée à Turin. Ce modèle, une très jolie décapotable, est également produit à seulement deux exemplaires malgré une esthétique très réussie.

Au salon de Genève en 1966 est exposé un nouveau coupé 2 + 2 en acier dont le dessin est à nouveau l'oeuvre de Touring .Il s'agit d'une voiture légèrement plus haute et plus longue que la berlinette 350 GT bien que le châssis soit le même sur les deux modèles. L'allongement de la carrosserie, sur la 400 GT Coupé a permis d'installer deux sièges à l'arrière. La 400 GT monte en outre des doubles optiques, comme l'exigent les normes Américaines. La vitesse de pointe communiquée par le constructeur est de 270 km/h. Un changement d'importance intervient à cette période. La production des boites de vitesses et des différentiels montés sur les 400 GT s'effectue désormais dans l'usine Lamborghini de Sant'Agata, à Bologne.

La firme Touring présente en 1966 au salon de Turin un modèle intéressant. Il s'agit de la Flying Star, toujours 2+2, mais disposant de deux grandes vitres de custode. En réponse, une voiture tout aussi digne d'intérêt voit le jour à Modène. A la demande d'un client américain, Neri et Bonacci réalisent la Monza 400, un coupé deux places de conception résolument sport avec des ligne très élancées sur une mécanique de série. La 400 GT sera produite jusqu'en 1968 et totalisera 250 unités.

En raison de la cessation d'activité de la société Touring, certains exemplaires confiés à d'autres carrossiers présentent quelques différences...

M. Doebel