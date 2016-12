Essai Lamborghini Countach

Aucune autre voiture ne peut prétendre à une telle conception aérodynamique, poussée ici à l'extrême . Un seul coup d'oeil donne une idée de la vitesse que peut atteindre cette voiture. Excessivement large et basse (1,82 m x 1.07 m), la Countach présente à l'avant un capot plutôt court qui vient prolonger le pare-brise, de taille imposante et très incliné, tout en reprenant géométriquement la même forme de trapèze. Le toit et le capot arrière paraissent suivre tous deux la même légère inclinaison. Les portières ont la particularité de s'ouvrir verticalement par un vérin hydraulique. L'habitacle a été conçu pour deux personnes. le tableau de bord, futuriste et d'essence sportive, permet de disposer d'une instrumentation complète, y compris des voyants lumineux prévus pour signaler d'éventuelles défaillances techniques.

La configuration mécanique originale confère à ce modèle une assiette et une stabilité inégalable. Le centre de gravité se trouve situé tout près du centre de poussée aérodynamique. Un nouveau type de transmission voit le jour. Le moteur est disposé longitudinalement en deçà de l'axe des roues arrières. Entre les deux sièges et immédiatement en dessous du levier qui l'actionne prend place la boite de vitesses. l'arbre de transmission, qui traverse le carter d'huile moteur, renvoie le mouvement au différentiel placé derrière le moteur .

Le châssis est une structure de type multitubulaire, soudée et renforcée par de fines tôles d'acier afin d'accroître la rigidité. La carrosserie est en alliage léger à dominante d'aluminium. Tout a été conçu pour alléger le plus possible la voiture, différentes parties moteur font appel au magnésium. Légèreté, aérodynamique, puissance, trois qualités qui, conjuguées, permettent à la Countach de s'imposer comme la voiture la plus rapide du monde. Avec 300 km/h, la Countach met fin désormais à la suprématie de sa soeur aînée, la Miura. La puissance libérée par le V12 de 4971 cm3 dépasse les 440 ch. Ce modèle, commercialisé deux ans après l'apparition du prototype au salon de Genève, prend le nom de Countach LP 500. Le sigle LP (L pour "Longitudinale" et P pour "Posteriore") indique la positionnement longitudinal arrière du moteur.

En fait, la version définitive de la Countach est présentée en 1973. Les différences d'ordre esthétique sont peu marquées mais on a apporté des modifications techniques. On a monté un châssis tubulaire en acier plus rigide avec un plancher en matériau synthétique extrêmement léger. Malgré le remplacement du moteur 5 litres par un autre de 4 litres n'empêchent pas les performances de rester inchangées, pendant que son poids est réduit de 70 kg.

La production de la LP 400 commence vers la fin de 1973. Les voitures sont intégralement réalisées à la main. Chaque détail, le plus infime soit il, est l'objet de soins attentifs. Il en résulte un prix de vente très élevé et là aussi, la Countach bat tous les records dans la catégorie des sportives haut de gamme. Il faudra attendre l'année 1978, avec la sortie de la LP 400S, pour observer des modifications sur le modèle. Les passages de roues élargis, les jantes, l'adoption de pneus très larges à taille basse (Pirelli P7) et un nouveau spoiler donne à la Countach, à l'allure déjà agressive, un look dévastateur ! La mécanique est elle aussi revue. La direction a gagnée en précision et l'on a augmenté le diamètre des disque de freins . la firme propose une option étonnante pour ce modèle de luxe : un aileron arrière. Dans les année 1980 et 1981, l'unique modèle produit par Lamborghini est cette LP 400S. Toutes ces modifications ont provoqué des problème de perte de puissance. La firme doit réagir pour conserver à son modèle sa suprématie mondiale en Grand Tourisme. On revient donc à un moteur de près de 5 litres, garant de performances exceptionnelles. L'habitacle est rendu plus luxueux encore, la carrosserie restant identique à celle de la LP 400S. Cette nouvelle voiture, dotée d'un allumage électronique, reçoit le nom de LP 500S et est présentée au public à Genève en 1982.

Une version multisoupapes voit le jour en 1985, la puissance passe alors à 455 ch. Pour fêter les 25 ans de la marque, une série spéciale baptisée SE 25 voir le jour. Pour des raisons d'homologation, ils conservé les principales dimensions extérieures et intérieures. Mais les modifications de la SE 25 pourraient remplir une page pleine... La remplaçante de la Countach apparaît en septembre 1990. Son nom: Diablo.