Essai Fiat Grande Punto 1.9 JTD 130 Sport

Fiat Grande Punto 1.9 JTD 130 Sport : Essai

Une fois de plus, Fiat renaît de ses cendres et nous propose de passionnants produits. Parmi ceux-ci il y en a un qui a spécialement attiré notre attention : une très jolie petite GTI qui abrite sous son capot… un diesel !

Quand on parle de spécialistes du diesel, on imagine tout de suite aux Peugeot, aux inusables Mercedes ou aux TDI du groupe VAG qui font référence pour le grand public. C'est assez injuste pour Fiat, qui a assez souvent fait avancer les choses en matière de moteur à combustion spontanée. Ainsi , la Fiat Uno fût la première de son segment à proposer un turbo-diesel de petite taille (avec l'Opel Corsa). Dans un passé plus récent , le moteur 1.9 JTD inaugura pour la première fois le système d'injection par rampe commune, qui a été généralisé depuis sur la quasi-totalité des moteurs diesel…

C'est justement le 1.9 JTD qui se cache sous le capot de notre Grande Punto (prononcez Graaandé Pounto) mais il a bien évolué depuis sa première apparition. Il dispose en effet à présent d'une injection Multijet qui lui permet d'afficher sur cette version Sport quelques 130 chevaux ainsi qu'un couple confortable de 28.6 mkg à 2000 tr/min. De quoi voir venir, mais cette valeur reste malgré tout inférieure de presque 15% à celui de la référence désignée, la Seat Ibiza FR TDI 130. On se demande en effet pourquoi Fiat n'a pas monté le 1.9 JTD 16v capable de 150 chevaux et de 31 mkg…

Outre les chiffres bruts, ce sont les prestations globales qui comptent. Et en la matière, il faut reconnaître au 1.9 JTD un agrément à citer en référence dans le segment. Largement moins creux que le 1.3 JTD, il se révèle également plus linéaire que le 1.9 TDI concurrent. C'est un avantage en conduite de tous les jours, mais cela laisse la Grande Punto un peu plus avare en sensations que l'Ibiza ou la Polo, d'autant que l'insonorisation est très bonne.

Les mesures rapportent une vitesse maximale dépassant légèrement les 200 km/h, un 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes mais un kilomètre départ arrêté qui ne parvient pas à descendre en dessous des 31 secondes. Les résultats du chrono sont on ne peut plus logiques : la puissance de la Grande Punto Sport 1.9 JTD 130 lui permet d'être en tête face à toutes les autres petites turbo-diesel à l'exception de l'Ibiza. La puissance voisine permet de rester au contact en vitesse de pointe, mais à l'accélération la petite espagnole est à son avantage.

Il ne nous serait pas possible de profiter du moteur sans un châssis adapté à cet usage. Les souvenirs des turbulantes Uno Turbo ie et Punto GT sont encore dans nos mémoires, mais la Grande Punto Sport s'est donné les moyens de ses ambitions via des trains roulants adaptés et… une monte pneumatique en 205/45 R17 ! Et là, la Grand Punto marque des points face à la vieillissante et inconfortable Ibiza. Tout en ayant un châssis aussi incisif, elle se permet d'être sensiblement plus prévenante et confortable : le compromis est parfait, d'autant que la motricité n'est pas mise à mal par un moteur qui se garde bien d'être trop brutal.

Côté design, on assiste au grand retour de Fiat. Que dire, sinon que la Grande Punto est superbe ? L'avant est racé, plongeant et les optiques évoquent la Maserati 3200 GT. Le profil est musclé tandis que l'arrière est massif et évoque la sécurité. Il n'y a rien à jeter, surtout dans cette finition Sport dotée de ses jantes 17 pouces. Et comme il y a un certain nombre de couleurs sympas dans le catalogue…

A l'intérieur, comme souvent chez Fiat, le dessin est agréable. La finition l'est moins. Entendons-nous : la Grande Punto est une voiture tout à fait moderne et sa finition n'est pas négligée. Mais elle n'en est pas encore à concurrencer la VW Polo ou la Renault Clio en la matière. De toute façon, notre attention était attirée par autre chose : le motif des sièges. Les sièges sont revêtus de noir, mais avec un certain nombre de ronds en relief, d'une couleur assortie à la carrosserie. Dans certains cas, c'est du orange… Ceci devra vous inciter à choisir une couleur de carrosserie adéquate ! En revanche, rien à redire concernant leur dessin enveloppant : on s'y sent vraiment bien.

Côté budget, la Fiat Grande Punto Sport 1.9 JTD 130 est la moins cher de sa catégorie. Mais lorsque l'on compare les équipements, ces modèles ne se placent plus de la même manière. A ce jeu, c'est l'Ibiza FR qui reste la plus intéressante et pour cause puisque sa fin est imminente. La Grande Punto est un peu plus chère, et finalement pas beaucoup plus intéressante financièrement que l'Opel Corsa GSi et la VW Polo Sportline.

La Fiat Grande Punto Sport n'est pas seulement fort belle, elle est aussi spécialement agréable à conduire ! C'est en quelque sorte le chaînon manquant entre une 207 HDi 110 et une Ibiza ou une Polo TDI 130. A ce titre, elle a sa place parmi les références du genre.

