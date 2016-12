Essai Mercedes Benz CLK 55 AMG

Si la marque de Stuttgart est la spécialiste incontestée des voitures de prestige et d'apparat, elle a su aussi au cours de son histoire rappeler par quelques coups de poings sur la table qu'elle était capable de réaliser de très grandes sportives. Entre les deux guerres, nous avons la série des SSK, puis dans les années 50 vint la fabuleuse 300 SL. Dans les années 60 ce fût la 300 SEL 6.3, puis dix ans plus tard la 450 SEL 6.9.

La montée en puissance de BMW a poussé Mercedes à dériver régulièrement des définitions sportives de ses modèles. Cela donne la gamme AMG: C36, E55, puis S55, G55, CL55, SL55 et même SL73 AMG. Sans surprise, le préparateur contrôlé par le groupe Mercedes a ensuite installé le moteur V8 de 5.5 dans le coupé CLK.

Cette voiture, vous l'avez déjà vue: et oui, elle a été le pace-car que l'on pouvait voir dans n'importe quel grand-prix de Formule 1... La base est déjà bien connue. Une CLK, contrairement aux apparences, n'est pas une Classe E raccourcie mais un coupé développé sur base de Classe C. AMG est parti de la CLK430. Le moteur est retravaillé, passe de 4.3 à 5.5 et la puissance est ainsi porté de 279 chevaux (ce qui est déjà considérable, c'est le niveau de puissance d'une BMW M3 de 1994 !) à 347. Le rapport Poids/puissance passe alors de 5.4 à 4.4 kg/ch.

Ainsi, celle qui n'était à la base qu'un élégant coupé vient concurrencer du beau monde, des coupés confort ou sport (la CLK sait faire les deux) développant autour de 350 chevaux. Tout comme la Jaguar XKR, la CLK55 AMG n'est disponible qu'en boîte automatique (elles utilisent d'ailleurs la même). Pour certains d'entre-vous, cela peut paraitre dommage. Pourtant, il faut savoir que ce genre de choses arrivera de plus en plus souvent: nous nous référons pour cela aux chiffres de ventes des Porsche 911 Tiptronic S, en constante augmentation. Fermons la parenthèse. Il faut savoir que la boite auto n'est ici nullement un handicap mais un atout, car celle-ci connait parfaitement le caractère du moteur, et comprend vite vos intentions: parfaitement onctueuse, elle peut aussi se révéler très rapide en conduite sportive. Comme toute Mercedes, une panoplie d'aides à la conduite veillent: l'incontournable antiblocage ABS, le surprenant amplificateur de freinage BAS, le très utile antipatinage ASR, et l'indispensable ESP sont là pour aider le conducteur à dompter la bête.

C'est ça une CLK, une voiture rapide et facile. Une main de fer dans un gant de velours en somme...