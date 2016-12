Essai Opel Calibra Turbo 4x4

En 1987, L'Opel Vectra a été présentée comme l'Opel du renouveau. En tant que tel, il lui fallait un modèle de pointe. Comme la mode des coupés était renaissante, on décida de dériver de la familiale Vectra un coupé Calibra.

L'Opel Calibra reprendrait de la Vectra toute la mécanique (et même la planche de bord), mais aurait sa propre carrosserie. Ainsi naquit la voiture la plus aérodynamique du monde avec un Cx de seulement 0.26 pour la 2.0. Ce record tient toujours, il explique en partie les performances dont est capable la Calibra.

Elle fut commercialisée dès 1990 et connut un grand succès: elle gardait les qualités d'habitabilité de la berline en y ajoutant quantité de charme, le tout pour un prix concurrentiel. Elle était disponible en 2.0 (115 ch), 16v (150 ch) et 16v 4x4, cette dernière étant particulièrement rare. En 1993 la gamme était redéfinie: la 2.0 était remplacée par une 2.0 16v (136 ch), la 16v par une 2.5 V6 (170 ch) et le haut de gamme était désormais une version à hautes performances, la Turbo 4x4.

Tout le monde connaît la qualité des motoristes Opel, et ce n'est pas avec cette version qu'ils nous ont déçus, bien au contraire. La base moteur était le 2.0 16v mais un turbocompresseur et un intercooler venaient relever la sauce. Tout cela donnait 204 chevaux et 28.5 mkg et était transmis à la route par l'intermédiaire de 4 roues motrices, ce qui était une chance: tout le monde connaît la qualité des trains avant Opel de l'époque. 16 soupapes, turbo, intercooler, 4 roues motrices, il ne manquait plus qu'une boite 6 rapports pour que tout le monde soit là: Opel y a pensé et l'a installée. Que la fête commence !

L'extérieur est celui des autres modèles: pas un spoiler, pas un aileron, pas une prise d'air ne viennent briser la ligne élégante de la Calibra, seules ses jantes spécifiques la trahissent. L'intérieur est beaucoup plus quelconque, puisqu'il nous vient en ligne droite de la Vectra. Moteur. La voiture reste douce à conduire et ne produit pas de sonorité particulière, mais la puissance est là. 26.8" au kilomètre départ arrêté, ce n'est pas rien ! Sur l'autoroute, la voiture est impériale. Ses 4 roues motrices lui offrent une belle stabilité dans les courbes rapides, tandis que sa boîte 6 et son Cx exceptionnel font qu'elle file vite (245 km/h) sans craindre un quelconque vent latéral. Sortons des grands axes et prenons les petites routes de l'arrière-pays. On découvre alors que ce n'est pas le domaine de l'Opel Calibra Turbo 4x4. Certes, ses 204 chevaux et sa transmission intégrale lui permettent de réaliser de belles moyennes, mais on sent bien que les suspensions ont été conçues pour assurer le confort sur les grands axes et non pour freiner les mouvements de carrosserie sur petite route. Il faut le savoir, la Calibra est une excellente autoroutière qui permet au besoin de se faire plaisir sur un itinéraire sinueux, mais il ne s'agit pas d'une alternative à une Lancia Delta HF Integrale 16v ou une Subaru Impreza GT Turbo...

Opel a donné une descendance à la Calibra Turbo 4x4 sous la forme d'une Astra OPC mais la voiture n'est plus qu'une traction. L'Astra a un excellent châssis mais qui reste malgré tout un peu débordé. On regrette donc toujours la Calibra !