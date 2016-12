Essai Opel GT

Librairie Opel

Opel GT : Essai

Si Opel passe pour un constructeur des plus sérieux, il a néanmoins toujours proposé dans sa gamme un modèle déluré. En ce moment, ce modèle s’appelle tout simplement Opel GT.

Rappelez-vous. 1970, un véhicule appelé Opel GT est surnommé par beaucoup mini-Corvette. Dans un passé plus récent, souvenez-vous de l’Opel Omega Lotus. Et on ne vous parle pas du démoniaque Opel Speedster… Non, définitivement, Opel n’est pas seulement la marque qui fournit nombre de voitures aux loueurs, mais aussi une marque qui sait arrêter de se prendre au sérieux.

Ne pas se prendre au sérieux en produisant une voiture-plaisir c’est bien, mais le mieux est de le faire en offrant un bon rapport prix/prestations. Car si cette auto coûte le même prix que celle d’une marque prestigieuse (on connaît des noms), devinez laquelle achèteront les clients au final ? Mais pas question de perdre de l’argent sur chaque exemplaire vendu non plus, surtout que la marque n'est pas au mieux de sa forme. La solution ? Ne pas partir d’une feuille blanche. L’Opel Speedster dérivait ainsi de la Lotus Elise... La GT provient en revanche directement du groupe General Motors : elle est basée sur la Pontiac Solstice. Bien entendu, les faces avant et arrière sont revues, mais les dessous de la bête sont déjà connus outre-Atlantique. Après tout, si ça marche !

Long capot, arrière court et rebondi, optiques sympathiques tant à l’avant qu’à l’arrière, petit pare-brise, flancs hauts, grosses roues. Absolument rien n’a été oublié pour que l’Opel GT ait un vrai look. Et la sauce a pris : l’auto est splendide non ? Le petit arrière est incontestablement un atout esthétique pour l’Opel GT, mais un réel inconvénient en terme de place car cela réduit d’autant la taille du coffre. D’autant qu’il est également réduit par la présence de la transmission. Bon bref, vous l’aurez compris : le coffre est inexistant sur l’Opel GT dès lors que l’on a retiré la capote (manuelle comme sur un vrai roadster de caractère). Même si l’on n’avait pas forcément prévu de faire un déménagement avec, on aurait tout de même voulu emporter autre chose qu’une trousse de toilettes.

Pas question de lancer une telle auto sans des dessous qui tiennent les promesses de la carrosserie. Là aussi, les choses ont été faites dans les règles : moteur reculé au maximum dans le compartiment moteur, boite manuelle et transmission aux roues arrière : c’est la base du plaisir. Le moteur qui anime l’Opel GT est loin d’être un inconnu : c’est le 2 litres turbo déjà vu sur les Astra OPC ou sur le Speedster Turbo. Il délivre ici 264 chevaux et un couple de 36.0 mkg à 2500 tr/min : des chiffres généreux et garants d’un certain plaisir, surtout que le poids a été contenu à moins de 1500 kg. Pas si mal pour une auto de conception américaine, non ?

Glissons nous aux commandes de la belle. Vous mesurez 2 mètres, vous souffrez de surcharge pondérale, vous êtes tout sauf souple ? Cliquez sur une autre page, l’auto n’est pas pour vous. A l’intérieur, c’est disons… intime. Et on ne risque pas de se perdre à bord tant la place est mesurée. Mais une fois qu’on y est, on y est bien. Très bien même. L’équipement se contente du minimum syndical comme c’est souvent le cas sur un roadster, mais c’est la qualité des matériaux qui déçoit : c’est du plastique US avec tout ce que ça sous-entend, d'ailleurs la voiture est fabriquée là-bas. En clair… Une voiture française fait bien mieux et les références en la matière sont, elles, très loin devant.

Toutes les commandes tombent en revanche bien en main, comme on est en droit de l’attendre dans un roadster de ce genre. Mais n’espérez pas ranger quoi que ce soit dans l’habitacle, même votre téléphone portable ! A noter que notre sportive du jour n’est même pas capable d’afficher la température moteur au tableau de bord. Impardonnable. Une voiture ne reste pas neuve et cette information devient de plus en plus importante à mesure que la voiture vieillit. Surtout sur une sportive...

Le son du moteur est très sympa. Manifestement, l’acoustique faisait partie du cahier des charges ! Le levier commandant la boite 5 (seulement), court et précis, tombe idéalement en main. D’ailleurs, cette première impression est la bonne : la commande de boite fait vraiment partie des qualités de l’Opel GT. Malheureusement, tout n’est pas si rose. Pour faire simple, à aucun moment nouq n'avons eu l’impression de rouler avec un roadster de 264 chevaux. La voiture est vive et dynamique, mais pas autant qu’on l’attendait. Rendez-nous les chevaux manquants ! Curieusement, une fois l’ESP désactivé, les chevaux étaient plus présents. Mais… pourquoi à 120 km/h en ligne droite une voiture aurait de meilleures reprises sans ESP qu’avec ? Une bien curieuse conception du sport ou alors un souci sur notre exemplaire d’essai ? Avec ou sans ESP, les sensations ne sont en réalité de toute façon pas violentes. Comptez pour l’anecdote sur une vitesse de pointe de 229 km/h. Les accélérations sont pourtant données à 6.4 secondes sur le 0 à 100 et de 26.2 secondes au kilomètre départ arrêté. Mais rien n’y fait : nous en attendions sans doute plus. De ce côté-là, l’Opel GT n’arrive en fait simplement pas à faire oublier la Speedster Turbo.

Il faut noter que les réglages châssis sont en cohérence avec l’esprit de l’Opel GT. La direction est très précise, le châssis ferme mais en restant confortable, et la répartition des masses optimisée (51-49%) permet d’offrir un réel agrément. Toutefois, comme on l’a dit plus haut, l’ESP se montre tout de même chatouilleux et tue dans l'oeuf toute hypothèse de glissade, avant même que l'on s'en approche…

L’équipement est pour sa part assez complet : airbags, ESP, climatisation… Rien d’essentiel ne manque à part peut-être le cuir. Mais le tout s’offre en contrepartie à un tarif canon. C’est simple, à ce prix il n’y a aucun équivalent sur le marché et il faut taper dans les références allemandes (TT, Z4, SLK, Boxster) certes bien plus abouties mais à tarif jusqu’à 50% supérieur. Une offre qui ne laisse vraiment pas indifférente !

Oui, c’est vrai, la finition est perfectible, l’espace est un peu trop limité et le moteur manque de carisme. Mais l’Opel GT, c’est une voiture pleine de bonne humeur, pas courante sur nos routes et qui ne se prend pas au sérieux. Son tarif non plus d’ailleurs. Merci Opel de continuer à nous proposer de tels jouets...

Réagir sur notre forum