Essai Opel Cascada CDTI 170

Opel Cascada CDTI 170 : Essai

Cela fait plus de 30 ans qu’Opel propose un cabriolet à son catalogue. Kadett, Astra, et maintenant Cascada. Sensiblement un ton au-dessus.

Oui: chaque génération de cabriolet Opel monte un peu en gamme. L’Opel Kadett était directement dérivée de la berline, avec son arceau de sécurité, mais se distinguait déjà par la possibilité de recevoir une capote électrique. Ensuite, l’Astra Cabriolet a pris le relais: c’était alors un des premiers cabriolets à revenir à une carrosserie élégante, sans arceau de sécurité. Quelques générations après, nous en sommes venus à l’Astra Coupé Cabriolet, pratique mais… sensiblement moins gracieuse.

L’Opel Cascada prend un peu ses distances par rapport à la précédente Astra dont elle dérive, mais elle revient à une classique capote. Elle en profite pour revenir également à une certaine forme d’élégance. Même ceux qui sont hermétiques à la marque le reconnaissent: l’Opel Cascada est incontestablement une voiture réussie.

L’Opel Cascada n’est plus une nouveauté puisqu’elle est sortie en 2013. Elle reprend donc le châssis de l’ « Astra D », l’ancienne Astra donc. Ca ne se ressent pas au volant, car la Cascada n’est de toute façon pas une voiture de sport. Au t erme de notre essai, nous en sommes arrivés à conclusion que la caisse offrait une très bonne rigidité, et que la suspension pilotée FlexRide dont nous disposions était parfaitement calibrée: elle échappe en fait à deux travers, celles des suspensions inodores (on ne sent pas la différence entre les modes) et celles des suspensions caricaturales (où on garde le mode médian car les autres sont inutilisables, trop extrêmes).

La Cascada est une grande voiture, avec une grande capote: cette dernière se montre silencieuse, même à bonne allure, et elle est très bien finie. A noter que l’on peut décapoter jusqu’à 50 km/h, et que l’on peut aussi le faire via la télécommande. A condition que la capote soit en place, on peut récupérer son logement et alors bénéficier d’un grand coffre.

Notre exemplaire d’essai avait le bon goût de disposer des sièges chauffants, mais aussi d’un rare volant chauffant, tout ceci en option. Ca nous aura permis de rouler décapoté, même quand la température en ce début d’année était proche de 0 degré. A noter malgré tout qu’il y a un peu d’air en haut du crâne, même avec le siège réglé au plus bas et les vitres relevées. Prévoir casquette, donc.

Notre Opel Cascada disposait d’une élégante robe: vert foncé à l’extérieur, et un superbe intérieur tout cuir teinte tabac. Donc très gentleman driver : on adore. Dommage, il ne faisait vraiment pas beau le jour de notre essai, pas un temps à sortir un appareil photo, voici pourquoi les photos qui illustrent cet article sont celles d’un autre exemplaire… Mais juré, l’extérieur vert émeraude nacré associé avec le pack cuir premium Brandy (une option à 1700 euros de plus que le cuir de série), c’est vraiment réussi.

Mine de rien, en quelques années la concurrence de l’Opel Cascada s’est fortement réduite. Adieu les Peugeot 308 CC et Renault Mégane Coupé-Cabriolet par exemple, plus d’A3 Cabriolet non plus, et on ne reparle plus de modèles suédois: plus de Volvo C70 et encore moins de Saab 9-3… Reste donc seulement la BMW Série 2, et la Volkswagen Eos qui est sur la fin !

La gamme est simple. Très simple: 1.4 Turbo 140 chevaux Cosmo, 1.6 Turbo 170 Cosmo Pack et... 2.0 CDTI 170 Cosmo Pack. On ne peut pas se tromper… Nous avons essayé le CDTI 170 car c’est le dernier arrivé dans la gamme. Très disponible, souple, coupleux et assez silencieux, il s’accorde à merveille au caractère que l’on recherche sur un cabriolet. Surtout que les diesel modernes ne sentent plus rien: aucune mauvaise odeur au volant !

Développée sur la base de la précédente Opel Astra, la Cascada ne dispose pas des toutes dernières aides à la conduite lancée par la nouvelle génération. Mais l’ancienne Astra était quand même assez bien dotée en la matière, et cette Opel Cascada profite donc malgré tout de nombre d’équipements de sécurité. Citons parmi ceux-ci l’Opel Eye (qui intègre la lecture des panneaux et une fonction de freinage anti-collision) et le système On Star (qui via une plate-forme téléphonique intègre une service d’urgence, une conciergerie etc.)

Le ramage correspond au plumage. L’Opel Cascada est une très agréable voiture, notamment dans cette version 2.0 CDTI 170 Cosmo Pack. Ce cabriolet est un produit qui vieillit bien…

Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur