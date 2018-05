Accueil Autoweb > Essais routiers > Opel > Essai Opel Grandland X 1.6 CDTI

Opel Grandland X 1.6 CDTI : Essai Pour exister et vendre des voitures en 2018, il faut avoir à son catalogue un maximum de crossovers. Opel l’a bien compris, et n’avait qu’à se pencher pour récupérer une excellente base et compléter sa gamme par le haut... Dans le passé, Opel appartenait à General Motors et il n’était pas toujours opportun de reprendre un de leurs châssis. Mais la marque au Blitz (éclair en allemand) fait maintenant partie de la même maison que Citroën, DS et Peugeot. En matière de châssis, c’est plutôt une bonne nouvelle ! La base de l’Opel Grandland X est donc celle du Peugeot 3008, soit rien de moins que la référence actuelle du segment. Mais le dernier né de chez Opel n’est pas une simple voiture française rebadgée. Il faut rappeler que 30% des ingénieurs du groupe PSA sont des ingénieurs Opel, donc à moins qu’ils ne soient payés à rien faire... ils ont dû (re)travailler leur Grandland X. Celles et ceux qui sont fidèles à la marque allemande ne seront pas dépaysés. On retrouve avec plaisir la rigueur des modèles allemands, même si l’auto est construite à Sochaux sur la même chaîne que les 3008 et DS 7. L’ergonomie, les interrupteurs et les menus de l'électronique embarquée sont typiques de la marque. Les plastiques sont reconnaissables, nous sommes bien dans une Opel. On retrouve d’ailleurs le sécurisant dispositif On Star, qui est un héritage de l’époque General Motors. Le look est agréable. Il reprend beaucoup au Crossland X ainsi qu'à l’Astra avec notamment le toit flottant, une astuce esthétique que l’on retrouve souvent chez Mini et Range Rover ainsi que... sur certaines Opel, donc. L’Opel Grandland X n’est pas une petite voiture, avec des 4.48m et son coffre de 514 litres. Mais un gros travail a été effectué sur les masses et l’ensemble se montre relativement léger. La version Turbo D reste en dessous de 1.4 tonne, ce qui est un résultat très honorable. Bien entendu, les moteurs sont tirés du catalogue PSA. On retrouve donc côté essence un 1.2 Turbo de 130 chevaux, dont les émissions de CO2 restent en dessous du seuil de malus. Côté Diesel, le gros des ventes se fera avec le 1.6 CDTI de 120 chevaux, mais la gamme compte également un 2.0 CDTI de 177 chevaux et boîte auto 8 rapports. Comme la plupart de ses concurrents, l’Opel Grandland X n’est malheureusement disponible qu’en 2 roues motrices. Mais une version hybride est dans les tuyaux et offrira une transmission aux 4 roues de type Hybrid4 (deux moteurs, thermique pour les roues avant et électrique pour l’arrière). D’ici là, on comptera donc sur l’électronique du contrôle de motricité IntelliGrip et sur les pneus M+S du pack allroad. Les boites de vitesse sont elles aussi issues du catalogue PSA. Malheureusement, ça n’est pas forcément une bonne nouvelle. Pour nous en tout cas puisque nous n’en avons jamais vraiment aimé la consistance. On a trouvé -une fois de plus- la commande dure et bruyante. Le choix d’une boîte automatique devrait régler cela. Et puis, rouler en automatique est la seule solution pour avoir accès au régulateur de vitesse adaptatif ACC. Puisqu’on parle options, il y en a une à éviter : la monte pneumatique en 19 pouces qui dégrade sensiblement le confort. Elle apporte un meilleur toucher de route certes, mais le châssis PSA est excellent et n’a pas besoin de cela pour être brillant. Côté équipements, les Opel sont en général plutôt bien dotées et le Grandland X ne fait pas exception à cette tradition puisque les versions de base sont déjà assez complètes. Mieux : ce crossover propose des équipements dont la concurrence ne dispose pas. Le pare-brise peut ainsi être chauffant, le volant chauffant... Et quand les sièges sont chauffants, ce sont les 4 sièges et pas simplement ceux de l'avant. Mieux : ces derniers sont ventilés. On peut aussi compter moyennant finances sur la Caméra 360 ainsi que sur un assistant feux de route. Ce dernier se révèle plus efficace et plus fin que ceux que l'on rencontre parfois à la concurrence. Le hayon main libre est également disponible, suivant les versions. L’Opel Grandland X marie avec succès les qualités de la marque avec une plate-forme citée en référence. Vu la robe plaisante qui l’équipe, on ne se fait pas d’inquiétude sur son succès à venir. Texte & photos : Manu Bordonado http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Opel+Grandland&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Opel Grandland X 1.6 CDTI : Fiche technique Marque : Opel Modèle : Grandland X 1.6 CDTI Années de production : 2018- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne (Peugeot) Energie : Diesel Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Rampe commune Suralimentation Turbo à géométrie variable + intercooler Distribution Arbre à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre Alésage & Course 75.0 x 88.3 mm Cylindrée 1560 cc Compression - Puissance 120 ch à 3500 tr/min Couple 30.6 mkg à 1750 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports Puissance fiscale 6 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - Suspension avant Pseudo McPherson Suspension arrière Essieu à traverse déformable Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ABS Série Pneu avant 215/65 R17 Pneu arrière 215/65 R17 Dimensions Longueur 447 cm Largeur 191 cm Hauteur 161 cm Coffre 514 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) - 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne - Réservoir 53 litres Autonomie autoroute - km CO2 104 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 27850 euro

