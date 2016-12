Essai Peugeot 605 V6 - 605 V6 24

En 1989, Peugeot sort la remplaçante de la 505, elle-même remplaçante du vaisseau amiral du lion qui fut un flop, la 604. Mais c'est bien la 505 qu'elle remplace avec sa panoplie de moteur allant du 2 litres 115 ch au V6 3 litres 24 soupapes de 200 ch, accompagnés de plusieurs diesel.

Pour assurer le rôle de haut de gamme, Peugeot décide de reprendre le V6 PRV (Peugeot Renault Volvo) qui date des débuts de la 604. La cylindrée était passée de 2.6 à 2.8 en passant à la 505. Pour la 605, on gagne encore en cylindrée mais pas en puissance: la SV 3.0 s'en tient à ses 170 chevaux. En revanche, les 24 soupapes de la SV 24 liu permettrons de compter sur 200 chevaux tout rond, la puissance la plus élevée atteinte sur un V6 PRV sans turbo. L'équipement était également haut de gamme, comprenant comme il se doit le tout électrique (vitres avant et arrière, rétroviseurs dégivrants, réglage des sièges) et tout le raffinement d'un haut de gamme (bois, voire même cuir).

Lors de sa sortie, ce fut tout de suite la référence en tenue de route, et ce jusqu'à sa fin de carrière en 2000. Cependant, à croire que Peugeot jouit de malchance avec ses hauts de gamme, la fiabilité n'était pas au rendez-vous sur les premiers exemplaires (de 1989 à 1992). En effet, Peugeot a voulu réagir face à Renault en présentant la 605 bien avant la Safrane. Et ce fut une claque retentissante pour le Lion…