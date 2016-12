Essai Peugeot 306 XS 1.8 16v - XSI - XS HDI

La Peugeot 306, présentée en 1993, a rapidement fait oublier sa devancière la 309. Comme toujours chez Peugeot, des versions à caractère sportif ont coiffé la gamme.

D'abord, ce fut la S16. Puis, en dessous, avec une présentation extérieure presque identique, la XS est apparue avec son 1.6 de 90 chevaux, la XSi avec son 2.0 de 123 chevaux (une version peu connue mais pourtant très homogène) et la D Turbo. Bien entendu, c'est cette dernière version qui fut la plus diffusée. Depuis quelques temps cependant la 306 subissait une forte concurrence de la part des autres constructeurs, aussi Peugeot a restructuré la gamme de fort belle manière. La XS précédemment connue était remplacée par une XS 1.8 16v de 112 chevaux. Excellent moteur, on le retrouve sur la plupart des modèles Peugeot-Citroën: 306, 406, Xsara et Xantia.

La XSi était remplacée par une XS 2.0 16v de 135 chevaux. Là encore, pas de surprise, on la trouvait sur la 406, la 605, la Xsara, la Xantia et la XM. Elle n'aura pas droit, contrairement à la cousine Xsara, au 2.0 16v de 138 chevaux de la 206 S16.

La D Turbo, excellente voiture, commençait à accuser le coup face aux Mégane dTi et Golf TDI. Et alors apparut la 306 HDi. Ce qui n'était pourtant qu'une greffe d'un moteur neuf dans une ancienne carrosserie a bien vite redonné des ailes à la 306. Spectaculaire ! La conduite de la 306 HDi est paradoxale: par rapport à la D Turbo, elle pousse moins mais à l'usage, son fonctionnement plus lissé, ses reprises plus efficaces et son moindre bruit font de cette nouvelle version un maitre-achat.

Du coup, grace à ce moteur, les ventes de 306 sont remontées immédiatement ! Et que les propriétaires se rassurent: la côte de la 306 ne va pas retomber tout se suite...