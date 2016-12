Essai Peugeot 306 S16

Les années 80 étaient l'âge d'or des GTI pures et dures, qui sacrifiaient tout aux performances. Ces temps révolus, il a bien fallu proposer au public des voitures qui proposaient aussi un certain confort. La Peugeot 205 GTI avait fait son temps, et les Renault Clio 16s grignotaient dangereusement des parts de marché.

Au Salon de Genève 1993 sont présentées simultanément la Clio Williams et la Peugeot 306 S16 nommée GTI sur certains marchés. Bien vite, on va déplorer le manque de caractère de son moteur de 155 ch, à tel point qu'on va vite se demander s'il en fait réellement 155. Peugeot, en le donnant un peu plus tard pour 150 ch, a sans doute corrigé le mensongeà défaut d'avoir trouvé une solution. Pour 1997, la 306 a reçu un nouveau moteur de 167 ch et une boîte 6 rapports. La Peugeot 205 GTI avait enfin une remplaçante...

Au début de l'année 1998, la S16 est apparue dans une version dépouillée et allégée de 45 kg, la Pack Confort (Rallye pour l'exportation). Si elle n'offre pas le confort de la version Premium (alors pourquoi ce nom ?), elle propose en revanche des performances de tout premier ordre, même si la Clio RS fit ensuite encore mieux. La production a cessé fin 2000.