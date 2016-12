Librairie Peugeot

Peugeot 205 Turbo 16 "Série 200" : Essai

Au début des années 80 la santé financière de Peugeot est au plus mal, et le salut de l’entreprise passe par le succès du nouveau modèle qui doit sortir fin 1982, la 205. Mais pour assurer le succès du modèle, il faut une locomotive à la gamme.

Jean Todt, ancien pilote de rallye et directeur de PTS (Peugeot Talbot Sport) depuis un an, va en tirer une version capable de courir en rallye et surtout capable de gagner. Comme la récente Renault 5 Turbo, la voiture sera élargie, renforcée et le moteur turbo sera installé en position centrale arrière, l’empattement étant pour l'occasion allongé. Comme la championne du monde des rallyes, l’Audi Quattro, elle aura 4 roues motrices.

Le moteur développera 200 chevaux, une puissance énorme pour une voiture de cette taille en 1982. Le règlement du Groupe B exigeait une production de 200 exemplaires et 200 (versions course non comprises) seront construites, pas une de plus. Todt et ses hommes ont réussi leur pari, la voiture est belle mais aussi et surtout terriblement efficace. Pour avoir eu l’occasion d’effectuer quelques tours du Lédenon aux côtés de Jacques Alméras, je peux confirmer que ça pousse fort et que ça passe partout très vite...

Aujourd’hui, les Peugeot 205 Turbo 16 en parfait état d’origine sont rares, nombreuses ayant été kitées avec plus ou moins de bonheur… Compter 30 000 euro pour un modèle en bon état d'entretien. Attention aux nombreuses GTI avec des kits carrosserie, qui heureusement ne trompent que peu de monde : la vraie "T16" doit avoir une garde au sol rehaussée par rapport aux autres 205…

En compétition, la 205 a fait carton plein : Salonen, Kankunen et leurs montures seront champions du monde des Rallyes 1985 et 1986, année à la fin de laquelle les Groupe B disparaissent des rallyes. Mais ce n’est pas la fin de la 205 T16 en compétition. Jean Todt sait qu’il a en main un produit de très grande qualité. Il décide donc d’adapter la voiture au désert. Il va ainsi engager Peugeot dans ce qu'il appelait les "courses de camionnettes": les rallye-raids. La 205 aura alors une évolution allongée, plus aérodynamique et plus adaptée à ce type de courses, la 405 Turbo 16. Ces deux voitures gagneront tout avec Vatanen. Personne n’a oublié le Dakar 1987, où il se fait voler sa 405 pendant la nuit pour la retrouver au petit matin, ou l’édition 1989 où ce même Ari Vatanen et Jacky Ickx, alors leaders de la course avec plusieurs heures d’avance sur le 3ème, sont départagés par la pièce de 10 francs de Jean Todt...

A la fin de l’année 1990, après avoir gagné à 4 reprises consécutives le Dakar, Peugeot se retire des Rallye-raids pour s’engager dans les courses d’endurance. Ce n’est pourtant pas la fin de l’histoire de la 205 Turbo 16. Citroën va en effet s’engager dans la compétition avec la ZX Rallye-raid, une profonde évolution de la 405 Turbo 16, bien sur pilotée par Ari Vatanen et Jacky Ickx, rejoints deux ans plus tard par notre ami Pierre Lartigue. Petit clin d’œil, c’est Guy Fréquelin, ancien équipier de Jean Todt en Rallye qui prendra la direction de Citroën Sport. Vatanen et Lartigue ne laisseront que des miettes aux autres, à tel point qu’en 1997 ce type de voiture est interdit en Rallye-raid. Après avoir été interdite en Rallye 11 ans plus tôt, la voilà de nouveau privée de compétition. Pas pour longtemps.

Peugeot s'est au printemps 1998 engagé en Championnat du Monde des Rallyes avec la 206 WRC. Et devinez quoi ? Le moteur est une lointaine évolution de celui de la ZX Rallye-raid, donc de celui de la 205 ! La 206 WRC, fille spirituelle et mécanique de la 205 Turbo 16 (elle semble être immortelle), nous a fait vivre encore de beaux moments en rallye. Logique, c'est Jean Pierre Nicolas, directeur de Peugeot Sport (l'ex-PTS), qui a mis au point la 205 T16 il y a 16 ans..



Palmarès Débuts au Tour de Corse 1984 (Nicolas, 4°)

16 victoires en championnat du monde des rallyes sur 28 participations 1984 3 victoires Mille Lacs (Vatanen)

San Remo (Vatanen)

RAC (Vatanen) 1985 PTS champion du monde des marques

Salonen champion du monde des pilotes

7 victoires Monte-Carlo (Vatanen)

Suède (Vatanen)

Portugal (Salonen)

Acropole (Salonen)

Nouvelle-Zélande (Salonen)

Argentine (Salonen)

1000 Lacs (Salonen) 1986 PTS champion du monde des marques

Kankkunen champion du monde des pilotes

6 victoires Suède (Kankkunen)

Acropole (Kankkunen)

Nouvelle-Zélande (Kankkunen)

Corse (Saby)

Mille Lacs (Salonen)

RAC (Salonen) 1987 2 victoires Paris-Dakar (Vatanen)

Pharaons (Vatanen) 1988 1 victoire Paris-Dakar (Kankkunen)