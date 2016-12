Essai Peugeot 207 1.6 HDi 110 FAP

Librairie Peugeot

Peugeot 207 1.6 HDi 110 FAP : Essai

Comme son matricule l'indique, la 207 succède à la 206. Depuis l'époque de la 201, la série a toujours souri depuis à Peugeot. Mais aujourd'hui face à des concurrentes particulièrement affûtées la 207 a fort à faire pour défendre les intérêts de la marque. Voici donc l'essai du modèle emblématique de la gamme, le HDi 110.

La conception d'ensemble de la Peugeot 207 reste très proche de celle de la 206. Il s'agit donc toujours d'une petite traction avant à moteur transversal, mais comme de tradition, la nouvelle voiture a gagné en volume. La longueur a pris 20 cm , la largeur 5 cm , et la hauteur 4 cm . Le coffre n'a gagné dans l'affaire que 25 litres , tandis que les places arrière grignotent quelques précieux centimètres. Qu'est il advenu du reste ? Et bien en grande partie dans le nez avant, allongé et conçu pour obtenir la note maximale à un crash-test de l'Euro NCAP. Avec 4 airbags avant et les airbags rideaux de série, elle décroche les médiatiques 5 étoiles au choc frontal, mais aussi 3 étoiles en protection pour les piétons.

Comme le veut la tradition toujours, la nouvelle venue propose en série ou en option des équipements inédits et traditionnellement disponibles dans des véhicules plus hauts en gamme et plus chers. La climatisation automatique est bizone, les rétroviseurs se rabattent électriquement, la direction est à assistance variable et l'on note la présence d'un diffuseur de parfum. En option et suivant les versions, on peut également trouver des projecteurs directionnels ou un l'ensemble multimédia MP3/GPS/GSM dans sa version RT3. Bien que très agréable et on ne peut plus complet, ce système n'a qu'un défaut : seul le lecteur CD principal lit les MP3. Or c'est le lecteur qui est à utiliser pour le CD-ROM du GPS… Ce qui interdit l'utilisation simultanée des MP3 et du GPS. Le lecteur RT4, qui a été présenté récemment sur la 407, règlera ce point puisqu'il disposera d'un disque dur interne et bénéficiera donc d'une fonction Juke-box.

Sous le capot se trouve sans surprise le 1.6 HDi dans sa variante la plus puissante. De conception assez récente, il motorise un certain nombre de véhicules, chez Citroën (C3, C4, Picasso, C5), Peugeot (206, 207, 307, 407), Ford (Focus, C-Max) et Volvo (C30, S40 et V50). Plus que sa puissance maximale de 110 chevaux à 4000 tr/min, c'est son couple qu'il faut prendre en compte. Ce dernier culmine à 24.5 mkg à 1750 tr/min mais en cas de besoin momentané, l'overboost permet de compter sur 26.5 mkg. Et il fallait bien tout ça à la 207…

Car il fallait proposer des performances dignes de ce nom à la Peugeot 207 1.6 HDi 110, malgré un poids avoisinant les 1300 kg. Avec 194 km/h en pointe, un 0 à 100 parcouru en 10.3 secondes et la borne du kilomètre franchie en 31.8 secondes, on peut dire que le contrat est rempli puisqu'elle égale les chiffres proposés par une Peugeot 206 à la motorisation identique. Cependant, avec son confort, son insonorisation et sa tenue de route supérieure, la 207 ne donne pas d'impression de vitesse. Il conviendra seulement de ne pas descendre en dessous des 1600 tr/min, régime en dessous duquel le moteur DV6 TED4 est sans ressource.

En effet, en matière de confort, la Peugeot 207 ne craint à peu près personne, à part la référence Renault Clio dont elle n'est cependant jamais bien loin. La voiture est confortable mais fermement maintenue et il n'y a donc pas de mouvement de pompage intempestif si l'on hausse le rythme, tandis que l'insonorisation est très bonne. Les sièges sont également agréables et avaient le bon goût de disposer sur cette version Executive Pack des accoudoirs aux places avant. La climatisation régulée bizone est de qualité également. En revanche, le porte gobelet est on ne peut plus mal placé (en dessous desdits accoudoirs) et si le toit vitré panoramique est très agréable, il l'aurait été d'autant plus avec un store motorisé. Lorsque le soleil devient trop présent, il faut un bras bien long pour réussir à aller le récupérer à l'arrière du véhicule…

En matière de tenue de route, il y a bien longtemps que Peugeot a fait ses preuves et la petite lionne ne fait pas exception à la règle. Le train avant est extrêmement directif, il rend la 207 très maniable et l'on ne sent absolument pas le surpoids du moteur diesel. Pendant ce temps, le train arrière accepte toujours d'aider la voiture à tourner, sans ne jamais présenter le côté un peu trop vif qui caractérisait la 206. Ainsi, le fait que l'ESP ne soit qu'en option ne constitue pas un réel défaut. La présence de cet ESP implique l'antipatinage. Ce dernier est déconnectable en dessous de 50 km/h , mais ne s'est jamais déclanché durant notre essai, preuve de la qualité du train avant.

Côté rapport prix/équipement, la Peugeot 207 HDi 110 Executive Pack se place dans la bonne moyenne. Certes, elle n'est pas bradée, mais son équipement complet en est un justificatif. En réalité, pour trouver meilleure affaire il faut regarder du côté de la Fiat Grande Punto JTD 120, un peu moins bien équipée d'origine mais proposant un moteur plus puissant. Les jumelles Seat Ibiza TDI 100 et Skoda Fabia TDI 100 sont certes meilleures marchés, mais sont d'une conception sensiblement plus anciennes, avec tout ce que cela implique en terme de confort de conduite.

Si vous attendiez un petit diesel turbulent dans l'esprit de la 205 D Turbo, passez votre chemin, la Peugeot 207 HDi 110 n'est pas pour vous. Dans tous les autres cas, elle devrait être apte à vous donner le sourire : sans gros défaut, elle se caractérise de plus par ses équipements digne de la catégorie supérieure.

