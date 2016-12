Essai Citroen C3 1.6 HDi 110 Exclusive

Librairie Citroen

Citroen C3 1.6 HDi 110 Exclusive : Essai

En 88 ans de vie, la marque Citroën nous a habitué au meilleur comme au pire. Mais en ce qui concerne les petites voitures économiques, le double chevron a toujours fait preuve d'une certaine réussite. Vérification au volant de la récente Citroën C3 1.6 HDi 110 FAP.

En effet, depuis que la marque existe, il y a toujours eu catalogue un modèle d'accès digne d'intérêt. Citons en vrac la Trèfle, la 2cv, la Visa , l'AX, ou même la Saxo qui reste encore aujourd'hui une valeur sûre en occasion. Si la Citroën C3 partage ses éléments avec d'autres voitures du groupe PSA, notamment la Peugeot 206, elle s'en distingue esthétiquement par un clin d'œil à la Citroën 2cv.

Extérieurement, la Citroën C3 n'a que peu évolué depuis sa sortie, et c'est très bien ainsi. Les feux arrières sont devenus bicolores en 2005, pendant que la grille de spoiler avant était agrandie, la plaque d'immatriculation étant déplacée tout en bas du bouclier, comme sur une Peugeot 206 ou une 207. La version Exclusive qui nous occupe aujourd'hui reprend donc tous ces éléments, et y ajoute une peinture intégrale qui met en valeur des poignées de porte grises aluminium et un enjoliveur de plaque d'immatriculation arrière de même couleur. A ces éléments communs à toutes les Exclusive, la version 1.6 HDi 110 FAP ajoute de très belles jantes 16 pouces qui donnent une sacrée allure à l'ensemble.

On se sent bien à bord de cette C3 Exclusive. La finition a progressé depuis la sortie de la cette Citroën, et n'attire plus autant critique qu'avant. L'intérieur est en velours, il y a deux accoudoirs à l'avant, et une série d'espaces de rangements : tiroirs sous sièges, porte gobelets, et il y aurait même un large rangement sous l'autoradio, si nous n'avions pas eu le chargeur 5 CD : on ne peut pas tout avoir ! Ce chargement est monté d'office dès lors que vous avez opté pour l'ensemble multimédia RT3, dont nous disposions : on y trouve un très agréable GPS couleur, un téléphone (incompatible Bluetooth), et un ensemble audio. Toutefois, seul le lecteur CD principal est compatible avec les fichiers MP3, obligeant alors à se passer du GPS. Un dernier mot sur l'équipement de cette Exclusive : climatisation automatique, régulateur et limiteur de vitesses, 4 vitres électriques, radar de recul… rien ne manque, à part l'essentiel : la température moteur, ce qui est bien dommage.

Sous le capot de la Citroën C3 1.6 HDi 110 FAP se trouve un moteur très récent mais néanmoins déjà bien connu. Ce 1600 développé conjointement avec le groupe Ford anime également dans sa variante la plus puissante les Citroën C4 et C5, les Peugeot 206, 207, 307 et 407, mais aussi les Ford Focus et C-Max, ainsi que les Volvo S40 et V50. Armé d'un double arbre à cames en tête, de 16 soupapes et d'une injection à rampe commune de dernière génération, il offre 110 chevaux et un couple de 24.5 mkg à 1750 tr/min, qui peut même passer à 26.5 mkg pendant quelques secondes en cas de nécessité (fonction overboost).

Avec cette mécanique, la voiture n'avait aucune excuse pour se montrer amorphe. Et d'ailleurs, elle est loin de l'être. Avec 190 km/h en pointe et moins de 10 secondes sur le 0 à 100 km/h , la C3 ne perd pas de temps en route. Elle est même un peu plus vive que la 206 HDi 110, grâce à des rapports de boite optimisés. La consommation n'en pâtit pas pour autant : notre essai mené (pour changer…) à vive allure s'est soldé par une consommation de 6.2 litres au 100 km . Ce n'est pas pour autant que le véhicule est polluant : il ne rejette que 120 g de CO2 au km, et s'équipe d'un filtre à particules, ce qui est très rare pour une voiture de cette taille.

Citroën est depuis très longtemps l'une des marques citées en référence en matière de tenue de route, aussi n'étions nous pas inquiets au sujet de cette C3 1.6 HDi 110 FAP. Sur cette motorisation, la suspension a été raffermie, pour augmenter encore la tenue de route et diminuer le roulis. Si sur ce dernier point, le contrat est rempli, nous n'avons pas été convaincu à 100% par la suspension. Sur petite route le châssis est bon, même à l'attaque, tout en se montrant confortable à allure de sénateur. Mais sur les grandes ondulations typiques de l'autoroute, nous avons trouvé que le train avant manquait d'amortissement et pompait un peu, sans que cela ne soit le cas à l'arrière. Rien de grave, mais comme la marque nous a habitué à un sans faute…

Côté tarif, la Citroën C3 1.6 HDi 110 FAP n'est pas donnée, mais la finition Exclusive compense un peu en se montrant très complète. La clientèle risque néanmoins pour cette raison de se détourner de cette auto, pour une plus moderne 207 également motorisée, ou pour une Citroën C4, à peine plus chère… Heureusement que Citroën n'est jamais avare en promotions !

Si l'on met de côté son tarif, la Citroën C3 1.6 HDi 110 FAP réserve pas mal de bonnes surprises. Certes, elle n'a pas les performances d'une GTI, mais elle est très agréablement motorisée, et sait mettre à l'aise ses occupants, tout en offrant un look sympa… Il s'agit donc d'un produit à noter dans sa shopping list…

