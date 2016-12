Essai Peugeot 206 RC

Librairie Peugeot

Peugeot 206 RC : Essai

A une époque où la rivale Renault Clio 16v n'offrait en haut de gamme qu'une motorisation de 110 chevaux, la Peugeot 206 S16 aurait du servir de référence en matière de GTI. Mais c'était sans compter sur la Clio RS qui allait obliger Peugeot à se remettre au travail…

Peugeot n'en est pas à ses débuts en matière de GTI, un logo largement diffusé via les 205 et 309. Avant cela, une certaine 104 ZS2 avait déjà fait parler d'elle. Puis ce fût la génération des S16, avec une 106 et surtout une 306 forte de 167 chevaux et accouplée à une boite 6 rapports. Après cela, la 206 S16 nous laissera un peu sur notre faim en terme de performances, surtout lorsque la Clio Renault Sport sortira. Là, Peugeot sera au pied du mur et devra d'autant plus répliquer que la 206 WRC accumule les victoires et les titres en championnat du monde des rallyes.

On ne sait si c'est pour des raisons pratiques ou financières, mais Peugeot a décidé pour développer l'évolution « S » de son moteur 2 litres EW10 de confier la tâche à Lotus. Ce qui suit n'engage que nous mais nous n'avons jamais été convaincus par les qualités de motoriste de Lotus. Pour s'en convaincre, il suffit de garder à l'esprit que la marque se sert souvent chez la concurrence pour ses propres modèles (l'Elise a par exemple utilisé le moteur K Rover avant de passer à un bloc Toyota), ou encore de constater le peu de fiabilité de la Lotus Omega. Néanmoins, les anglais ont tiré 177 chevaux au régime de 7000 tr/min, ainsi que 20.6 mkg de couple à un régime de 4750 tr/min. Certes le moteur de la Peugeot 206 RC est plus pointu et moins coupleux que certaines concurrentes comme la Seat Ibiza Cupra 1.8T, mais cela lui donne en réalité bien plus de caractère et ça n'est pas pour nous déplaire. A cet effet, le rupteur a été placé à 7300 tr/min. Au final, le moteur est très proche des prestations du F4R de la Clio RS.

S'il y a un point où la Peugeot 206 RC fait mouche, c'est en matière de présentation. Outre la peinture intégrale, la trappe à carburant alu et les ailes avant larges reprises de la S16 et des dernières XS/Quicksilver, elle se distingue de la gamme par le haut de ses rétroviseurs traités façon carbone, par ses jantes 17 pouces, par son aileron au-dessus de la vitre arrière, et par son échappement disposant d'une très belle double sortie mais dont le volumineux silencieux a empêché la RC de disposer de la moindre roue de secours.

A l'intérieur, on retrouve également quelques spécificités. Le compteur de vitesse est gradué jusqu'à 250 km/h (il vous faudrait trouver une trèèèèèès belle descente pour y arriver), la partie centrale du tableau de bord reçoit un habillage façon carbone en plastique véritable, la casquette des compteurs s'habille de cuir et l'on dispose surtout de deux superbes sièges baquets avant revêtus d'une sellerie noir et grise clair brodée « RC ». La banquette arrière reprend également cette sellerie, mais reste aussi plate que dans les autres 206 : ça tranche un peu avec le côté racé des places avant mais au moins la RC est-elle une 5 places.

Coup de clef. Le moteur démarre et se stabilise sur son régime de ralenti. La sonorité, sourde, est vraiment réussie et promet beaucoup de choses. L'instrumentation a le bon goût de donner la température du liquide de refroidissement mais aussi de l'huile. Ces températures étant bonnes, nous pouvons démarrer. Et ça se conduit comme une 206. A quelques détails près : la direction est sensiblement plus ferme que sur une autre, l'amortissement est… sensiblement plus ferme, tandis que la boite reste typiquement Peugeot dans son guidage, que l'on voudrait un peu plus rapide. Comme l'on pouvait s'en douter, on perçoit nettement les bruits de roulement issus des pneumatiques de taille importante.

RC signifie Route et Circuit. Sur autoroute, la voiture offre une bonne tenue de cap mais se montre bien entendu un peu trop bruyante et trop ferme pour cet usage, les gros pneus ayant tendance à suivre certaines rainures de la chaussée. Non, son vrai terrain est la route. Et plus la route tourne, plus on s'amuse en Peugeot 206 RC. Son essieu arrière autodirectionnel offre une maniabilité diabolique en virages, la direction idéalement ferme et précise permet de placer la voiture en un regard, la motricité reste infaillible et l'amortissement apparaît également parfait. On arrête là, mais retenez que la 206 n'avait toujours, 9 ans après sa première apparition, aucune leçon à recevoir en matière de tenue de route. Le fait qu'elle dispose d'un ESP déconnectable n'en est que plus anecdotique. Seule une utilisation musclée sur circuit pourra à la limite le nécessiter, les limites sur route étant réellement éloignées.

Côté performances, la Peugeot 206 RC a fort à faire face à une concurrente telle que la Clio Renault Sport. La boite 5 rapports, très bien étagée, permet de tirer quintessence du moteur EW10 S. Avec une vitesse maximale de 217 km/h , les 100 km/h atteints en 7.5 secondes et les 400 et 1000 mètres parcourus en 15.8 et 28.6 secondes, on peut dire que la 206 fait tout sauf se traîner. Elle reste cependant en retrait face à la Clio forte de 172 chevaux, et encore plus lorsque celle-ci a gagné 10 chevaux supplémentaires.

Côté budget, la 206 RC s'offrait moyennement un prix semblable à celui de la concurrente Clio Renault Sport. Mais il faut bien avouer que la presse n'a pas été tendre avec elle à sa sortie, et la clientèle est restée fidèle à la petite Renault entre-temps passée à 182 chevaux. En occasion en revanche, il y a des affaires possibles, car la 206 la plus musclée voit sa côte descendre assez rapidement, y compris pour des exemplaires peu kilométrés. La palette de couleur était curieusement assez réduite : bleue, rouge, noire, grise clair et… blanche. Mais où est donc passé le légendaire rouge Lucifer ?

Arrivée tard sur le marché, la Peugeot 206 RC a sans doute été un peu trop attendue et elle a du coup laissé certains sur leur faim. Face à la valeur sûre que reste la Clio Renault Sport, il est très intéressant de la redécouvir aujourd'hui : elle le mérite largement, surtout avec une côte en berne…

