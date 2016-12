Essai Peugeot 504

Librairie Peugeot

Peugeot 504 : Essai

L'année 1968 est restée comme celle de la libération pour beaucoup de jeunes français. Un mouvement qui a éclipsé pas mal de choses à l'époque, dont par exemple le lancement commercial de la Peugeot 504 !

La 504 apportait une réponse à ceux qui souhaitaient une montée en gamme après de longues années passées en 404, laquelle apportait déjà la même réponse aux clients de la 403. En clair, Peugeot suivait la progression sociale de ses clients pendant les 30 glorieuses. D'ailleurs, la 504 nouvellement présentée était une 10 CV alors que la 404 était une 9 CV, la 403 une 8 etc !

Sous le capot, ce 1.8 litre de 10 CV était une évolution du moteur de la 404. Tout comme cette dernière, la 504 était disponible ou non avec l'injection Kugelfischer. Cela offrait en d'autres termes une 504 de 87 chevaux SAE et de 15 mkg SAE, et une 504 Injection de 103 chevaux SAE et de 15.7 mkg. A compter de 1970, ce moteur fût remplacé par un 2 litres de 11 CV qui délivrait respectivement 98 (504) et 110 chevaux SAE (504 Injection). Ils seront passés à 101 et 112 chevaux SAE en 1977.

La transmission aux roues arrière se faisait bien entendu par l'intermédiaire d'une boite 4 rapports, mais une boite automatique 3 vitesses était également disponible en option. A partir de 1972, la 504 Injection pouvait recevoir sur demande un levier de vitesse au plancher. Là où la 504 se distinguait de la concurrence, c'est par la présence de roues arrière indépendantes, là où la plupart d'entre-elles utilisaient un essieu rigide. Le freinage pouvait également compter sur 4 disques.

En 1973, une version de base Peugeot 504 L fit son entrée. A cette occasion la gamme fût rebaptisée 504 L, GL et TI. Cette 504 L récupérait le 1.8 litre (10 CV) disparu 3 ans auparavant et se distinguait par son équipement simplifié, facilement reconnaissable à son pare-choc dépourvu du butoirs. Elle se distinguait également par son pont arrière rigide, moins coûteux.

En 1979, la 504 L a récupéré l'équipement de la GL, y compris les butoirs mais en conservant l'essieu rigide, et a pris le nom de 504 tout court. Elle ne durera qu'un an. Car en 1980 la Peugeot 505 apparaissait, entrainant l'arrêt des 504 GL et TI. La 504 de base fût alors remplacée par deux versions GR et SR, qui ne diffèrent que par leur niveau d'équipement. La SR n'a duré que 2 ans et la GR guère plus !

Difficile de qualifier le dessin de la 504, tant celles en circulation, mal entretenues, nous en renvoient une mauvaise image. Signée Pininfarina comme c'est la coutume chez Peugeot, elle était tout à fait moderne lors de sa sortie, et ses éléments stylistiques étaient intéressants. La partie avant a influencé le style de la marque jusqu'à la sortie de la 205, 15 ans plus tard. La partie arrière et notamment ses feux sont restés la signature de cette berline. Le style de la 504 étant réussi, il a peu évolué durant sa longue carrière. Notons les ouïes de custode apparues en 1972, et une calandre noire et non plus chromée à partir de 1977. Et encore, pas pour la 504 L. Des détails, on vous dit ! Pour la petite histoire, c'est elle qui a inauguré en 1968 le nouveau lion Peugeot, pas si éloigné de celui que l'on connait aujourd'hui.

Les qualités dynamiques de la Peugeot 504 étaient dignes de la marque : c'est-à-dire que sous ses allures de berline sérieuse, la 504 n'amusait pas la galerie et était capable d'étonnantes moyennes. Les 4 roues indépendantes n'y sont pas pour rien, et les 4 freins à disques non plus ! De quoi user à fond des capacités de la 504 et notamment de la TI, capable de près de 180 km/h en pointe ! Il ne faut donc pas s'étonner de la jolie carrière qu'a connu la 504 en rallye, notamment en Afrique. Bien entendu, les 504 L, GR et SR disposaient de moindres capacités en raison de l'essieu arrière rigide et de seulement 2 freins à disques. Mais ces versions à bas prix ne s'adressaient pas à la même clientèle.

Comme de tradition chez Peugeot, la berline 504 fût dérivée en un break à l'empattement rallongé. Ce dernier fût bien entendu privé de version à Injection mais... la marque a poussé le vice jusqu'à retirer des chevaux au pauvre 1.8 litre de base lorsqu'il était monté dans le break ! Cette version était si dépouillée qu'elle abandonnait les phares des autres 504, remplacés par une paire de simples phares ronds ! Bien entendu, pour des raisons de résistance à la charge, tous les breaks étaient équipés d'un essieu arrière rigide. Le dérivé pick-up fût également de la partie et fût même le dernier produit par Peugeot, ce qui lui aura valu une très longue carrière !

Pas assez ancienne pour être déjà vraiment recherchée, la 504 est pour l'instant au creux de la vague en terme de prix. C'est donc peut-être le moment de se jeter à l'eau dès lors qu'on aura trouvé un exemplaire propre. Puisque comme souvent avec Peugeot, la 504 a été victime de sa réputation de fiabilité et elle a souvent manquée de soins...

Prêt à se porter propriétaire d'une rare et belle 504 TI ? Elle vous étonnera sans doute par ses qualités intrinsèques et ses performances. Une future valeur sûre en collection.

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur