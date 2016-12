Essai Porsche 911 Carrera RS '95

La Porsche 911 Carrera RS de 1995 est née de la même manière que celle de 1973. Basée sur la Porsche 911 Carrera de 1994 (type 993), son moteur est le plus gros qu'une 911 est jamais reçu: réalésé de 3.6 à 3.8, il reçoit un dispositif de distribution variable, le Variocam, plus tard adapté au moteur 3.6. Il développe 300 ch, voire même 310 dans la version RS Club Sport, encore plus radicale.

Allégée, elle l'est, mais moins que celle 1973: elle est désormais assez confortable pour qu'on puisse envisager de longs trajets. Extérieurement, elle a des ailes élargies et un aileron fixe plus petit que celui de la Turbo. Plus tard son moteur sera installé dans la Carrera S, qui est une Carrera au look, à la suspension et au freinage de Turbo.