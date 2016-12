Accueil Autoweb > Essais routiers > Porsche > Essai Porsche 964 Turbo

Porsche 964 Turbo : Essai



L'histoire complète de la Porsche 911 doit sans doute être très très longue à écrire. Sans doute... Nous n'allons pas nous y essayer ici. Nous nous limiterons à l'histoire de la Turbo, ce qui est déjà pas mal. Au début des années 70, pas mal de constructeurs s'essaient au moteur turbocompressé, dont Porsche.

La gamme compte pour l'instant la 914 et la 911. La 914 ne rencontre de toute manière pas le succès espéré, aussi c'est, sans surprise, dans la "11" que l'on monte un turbo. Pour l'été 1974 apparaît la 911 turbo, que l'on appelle d'ailleurs 930 sur certains marchés. Avec son 6 cylindres à plat de 3 litres et son Turbo KKK, elle développe déjà 260 chevaux, atteint 250 km/h, mais surtout parcourt la kilomètre départ arrêté en moins de 24.5"...

Cette version sera remplacée en 1978, après 2880 exemplaires, par la turbo 3.3, qui extérieurement ne reçoit que peu de modifications (aileron plus grand pour loger l'intercooler, adhésifs noirs en avant des ailes arrières...). Cylindrée plus conséquente et intercooler font qu'elle passe à 300 chevaux, alors que la transmission reste à 4 rapports. C'est en 1987 qu'elle gagne enfin une boîte 5 (aucun gain en performances) et qu'elle devient disponible en Targa ou Cabriolet. En 1990, après une série limitée de coupés noirs développant 330 chevaux, la production est stoppée.



18 mois plus tard est présentée au Salon de Genève la nouvelle Porsche 911 turbo, basée sur la 911 Carrera 2 (série 964). Elle reprend cependant une évolution du 3.3 du modèle précédent, poussé à 320 chevaux. La carrosserie est celle de la 964, mais reprend les caractéristiques de la turbo: ailes larges, chassis abaissé, aileron conséquent... En 1993 apparait une turbo S, qui est à la turbo ce que la Carrera RS est à la Carrera 2. Moteur poussé, chassis affuté, équipement réduit, jantes démontables chromées et prises d'air dans les ailes arrières la distingue de la version d'origine. Les exemplaires produit de celle que l'on surnomme "Leichtbau" partent très vite...

Après avoir assuré un intérim de 2 ans, elle laisse la place à la vraie 964 turbo: le moteur est enfin le 3.6 de la Carrera 2. Par rapport à celui ci, il pert le double allumage, mais gagne un turbo et un intercooler... La puissance passe à 360 chevaux et les performances font un bond. La voiture est désormais sans gros défaut, à part ceux typiques des 911, comme les essuie-glaces, les phares, le chauffage... Autant de choses qui seront revues sur la 911 turbo suivante, la 993 "biturbo".



Porsche 964 Turbo : Fiche technique Marque : Porsche Porsche Porsche Modèle : 911 (type 964) Turbo 911 (type 964) Turbo S 911 (type 964) Turbo 3.6 Années de production : 1991-1993 1993-1993 1994-1995 Moteur Type du moteur : 6 cylindres à plat 6 cylindres à plat 6 cylindres à plat Energie : Essence Essence Essence Disposition du moteur Porte à faux arrière Porte à faux arrière Porte à faux arrière Alimentation Injection électroniqueBosch K-Jetronic Suralimentation Turbo KKK (0.75 bar) + intercooler Turbo KKK (0.78 bar) + intercooler Turbo KKK (0.92 bar) + intercooler Distribution 2 simples arbres à cames en tête 2 simples arbres à cames en tête 2 simples arbres à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 97.0 x 74.4 mm 97.0 x 74.4 mm 100.0 x 76.4 mm Cylindrée 3299 cc 3299 cc 3600 cc Compression 7.0 7.0 7.5 Puissance 320 ch à 5750 tr/min 381 ch à 6000 tr/min 360 ch à 5500 tr/min Couple 45.9 mkg à 4500 tr/min 50.0 mkg à 4750 tr/min 53.1 mkg à 4200 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports 5 rapports 5 rapports Puissance fiscale 14 cv Non comm. 16 cv Transmission Propulsion Propulsion Propulsion Antipatinage Non Non Non ESP Non Non Non Châssis Direction Crémaillère, assistée Crémaillère, assistée Crémaillère, assistée Cx 0.36 - 0.35 Suspension avant Pseudo McPherson Pseudo McPherson Pseudo McPherson Suspension arrière Bras obliques Bras obliques Bras obliques Freins avant Disques ventilés perforés (322mm) Disques ventilés perforés (322mm) Disques ventilés perforés (322mm) Freins arrière Disques ventilés perforés (299mm) Disques ventilés perforés (299mm) Disques ventilés perforés (299mm) ABS Serie Serie Serie Pneu avant 205/50 ZR17 235/40 ZR18 225/40 ZR18 Pneu arrière 255/40 ZR17 265/35 ZR18 265/35 ZR18 Dimensions Longueur 425 cm 425 cm 425 cm Largeur 178 cm 178 cm 178 cm Hauteur 131 cm - cm 129 cm Coffre 90 litres 90 litres 90 litres Poids 1470 kg 1290 kg 1470 kg Performances Poids/Puissance 4.59 3.38 4.08 Vitesse maxi (km/h) 273 290 293 0 à 100 km/h 5.0 4.7 4.8 0 à 160 km/h - - - 0 à 200 km/h 19.1 14.2 16.2 400 mètres DA 13.0 - 12.8 1000 mètres DA 24.0 22.4 23.2 Consommations Sur route 10.8 - - Sur autoroute 11.4 - - En ville 14.2 - - Conduite sportive 20.8 - 21.0 Consommation moyenne - - 16.0 Réservoir 77 litres 77 litres 92 litres Autonomie autoroute 675 km - km - km CO2 NC NC NC Prix & équipements NB d'airbags 1 - 2 Climatisation Série - Série Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Porsche 964 Turbo Crédit pas cher pour votre Porsche 964 Turbo Donnez votre avis ici ici ici

