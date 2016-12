Essai Renault 8 Gordini

Quel est le point commun entre Jean-Pierre Jabouille, ex-patron d'écurie, et Michel Hommell, éditeur et constructeur de la Berlinette Echappement ? Tous deux ont couru en leur temps la Coupe Gordini. La Coupe Gordini, c'était une formule de promotion où tous les pilotes avaient la même monture spectaculaire: une Renault 8 Gordini (la Coupe Renault existe toujours aujourd'hui, avec des Clio RS).

La Renault 8, c'est une berline basée sur la mécanique des Floride S, qui dérive de la Floride et donc de la Dauphine. Comme elle, et comme toute petite Renault depuis 1945, son moteur est disposé en porte-à-faux arrière et c'est cela qui donnera tout son caractère à la voiture. Car cette honnête berline lancée en 1962 aurait pu en rester là, mais au printemps 1965 elle va se décliner en une version très affûtée: alors qu'une R8 cube 956 cm3 pour 48 chevaux, une Gordini tire 90 chevaux de son 1108 cm3.

Cette puissance plus que respectable pour l'époque, associée à un poids très réduit et à la disposition très particulière du moteur, feront tout le caractère de cette voiture. Sa forme carrée très en vogue au début des années 60, sa peinture bleue et ses deux bandes blanches vont finir de la faire entrer dans la légende, ou presque.

Presque parce que le coup de grâce sera donné au Salon de l'Auto 1966. On va alors découvrir la Renault 8 Gordini 1300. Celle-ci se distingue de la précédente par ses 1255 cm3, ses 103 chevaux et sa boite de vitesses à 5 rapports. Extérieurement, on la reconnaît en principe à ses phares à iode additionnels.

Le problème, c'est que la plupart des Renault 8 se sont vues repeintes en bleu avec des bandes blanches, et équipées de phares additionnels. Aussi, faites bien attention aux numéros de série si vous envisagez l'achat de cette sympathique auto...