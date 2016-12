Essai Renault Mégane coupé 16v - IDE

La Renault Mégane est apparue pour succéder à la Renault 19. Celle-ci étant techniquement suffisamment moderne, c'est sa base, profondément remaniée, qui a servi à l'élaboration de la famille Mégane.

La principale particularité de cette voiture, c'est d'être disponible sous 5 carrosseries aux personnalités bien distinctes. A la Mégane qui remplace réellement la 19 s'ajoutent le Coupé, le Cabriolet, la berline 4 portes Classic, le monospace Scénic et le Break.

La Renault Mégane Coupé 16v a eu pour mission de tout à la fois chapeauter la gamme Mégane et remplacer la Clio Williams en tant que sportive. Pour ce faire on a repris les trains roulants des autres Mégane de pointe (donc des Renault 19) mais avec une géométrie plus rigoureuse. Le moteur, lui, était repris à la Williams mais bénéficiait de petites améliorations. Doté de roues de 16 pouces (encore rares à l'époque), le Coupé 16v associait performances, tenue de route et confort.