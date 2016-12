Essai Renault Laguna V6 - V6 24v

C’est en janvier 1994 que Renault a remplacé son best seller 21 par la Laguna. Celle-ci s'en distinguait entre autres en n’en reprenant aucune motorisation.

En effet le 1.8 de 95 chevaux était une évolution plus ronde et plus propre du 1.7 de la Renault 21. C’est ce moteur qui constituait le début de l’offre dans la gamme Laguna. Il a été ensuite remplacé sans regret par un 1.6 16v de 110 chevaux, plus économique et beaucoup plus performant, qui anime également la Clio 16v. Le 2.0 de 115 chevaux était issu du moteur de la Clio Williams et constituait le cœur de la gamme Laguna. Gourmand et peu performant, il a été remplacé par la suite par un 1.8 16v de 120 chevaux. Pour combler le trou entre le 2.0 de 115 chevaux et le V6 de 170 chevaux, Renault n’avait curieusement pas eu recours au moteur de la Clio Williams, mais au moteur 2.0 16v des Volvo S40 et V40. Présentée comme la remplaçante de la dynamique 21 TXI, elle était lourde. On l’avait bien dotée d’une boîte courte, mais ça n’avait fait que déplacer le problème: la voiture était bruyante sur autoroute... Ce moteur a aussi été remplacé par un 2.0 16v Renault qui animait également l’Espace.

La Renault 21 pouvait compter en haut de gamme sur une version très sportive, animée par un 2 litres Turbo de 175 chevaux. Moteur d’une ancienne génération, il avait peu de chances de survivre aux nouvelles normes de dépollution. Comme la mode n’était de toute façon plus aux sportives pures et dures, on décida pour entrer en concurrence avec les allemands de monter le 6 cylindres de la Safrane. Comme on le sait ce V6 à 90°, le célèbre PRV, était issu de la Renault 30 de 1975 et avait beaucoup vieilli. Il assura l’intérim en attendant mieux: le 6 cylindres issu d’une collaboration entre le groupe Peugeot-Citroën et Renault. Celui-ci fait un angle de 60° (rappelons que 60° est l’angle idéal d’un V de 6 cylindres, et 90° l’angle idéal d’un V8). D’une cylindrée de 2.9 litres, possédant les technologies les plus modernes (injection, admission variable, multisoupapes) il ne se caractérise toujours pas par ses performances mais par sa souplesse et sa consommation mesurée. Il est bien connu puisqu’on le retrouve sous le capot des Citroën Xantia, Xm, Peugeot 406, 406 Coupé, 605 et Renault Safrane et Espace.

Tous ceux qui ont connu la Laguna peuvent le dire, il s’agit d’une référence en matière de confort et de tenue de route, deux qualités qui font particulièrement ressortir le défaut des premières Laguna: l’absence de motorisations convaincantes... La V6 24v ne présente bien sur pas ce problème. Fort de près de 200 chevaux comme la plupart de ses concurrentes (Audi A4, BMW 328i, Mercedes C280, Volkswagen Passat, Alfa 156, sans oublier la Ford Mondeo) elle se caractérise par sa souplesse et son onctuosité à tous les niveaux: moteur, suspensions et vie à bord.

Mais qu'a t’il donc manqué à cette voiture pour percer ? Elle était belle, performante, c’était la référence en matière de confort, elle était bien finie, sûre, solide, accessible... Sans doute ce qui a manqué à la 406: l’image. Pour le reste, elle est parfaitement au point.