Essai Renault Clio RSi

Renault Clio RSi : Essai

1993, la gamme Clio est à peu près complète. A peu près, car il subsiste un trou entre la Clio 1.8 et la Clio 16v. La gamme de moteurs Renault, à défaut d'être à la pointe de la technologie, est large. Et dans la gamme Renault 19, entre le 1.8 95 ch et le 1.8 16v 137 ch, on a le 1.8i 113 ch. Il n'est bien sur pas plus gros que le 95 ch, il ira donc très bien dans la Clio. Un échappement différent lui fera perdre 3 ch, mais ce n'est pas l'essentiel.

L'essentiel, c'est que ce moteur a une grosse cylindrée, et du couple à revendre. Il faut l'essayer pour comprendre, la Clio RSi nous fait vite adopter une conduite très coulée, très turbo diesel, tout se faisant sur le couple. A titre d'exemple elle atomise en reprise une Clio 16v. Mais bien d'autres aussi. Bien sur si vous le voulez, elle peut aussi monter dans les tours mais le moteur rappelle que ce n'est pas sa spécialité et l'on obtient un résultat très proche à des régimes plus lents. Ou comment aller vite sans en avoir l'air.

Pour la présentation, c'est le même principe. Sportive sans en avoir l'air. Vous trouviez la 16v trop voyante, la RT trop fade ? La RSi tombe à pic. Les roues en tole 14" sont identiques à celles dont disposaient en série les premières 16s, avant que ne les jantes alu optionnelles deviennent de série. Là aussi, tellement de clients prendront les jantes alu qu'elles passeront en monte d'origine. On les connait, ce sont les jantes à 5 batons de la Renault 21 TXI. On ne retiendra pas les ailes larges des Clio 16v mais seulement son becquet au dessus de la lunette arrière. A l'intérieur, les sièges enveloppants et le tableau de bord à casquette large seront de la même provenance. Ni trop ni trop peu.

Finalement, la Clio RSi réunit le meilleur des 2 mondes. Vous aimez la vitesse ? Pas de problème, elle sait le faire en toute simplicité, son châssis est très sain. Vous voulez une voiture sympa et bien présentée ? Plus sympa que la RT, moins clinquant que la Baccara, elle est très bien pour ça. Une GTI qui aurait muri, en fait...