Essai Renault Clio 1.9D - 1.9dTi - 1.5dCi

Renault Clio 1.9D - 1.9dTi - 1.5dCi : Essai

Renault n'est pas à proprement parler un précurseur en matière de diesel. Il n'y a qu'à voir les Safrane 2.5dT à moteur Sofim ou les Espace 3.0dCi à moteur Isuzu pour s'en persuader. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas eu de bons moteurs.

Dans la gamme des polyvalentes, c'est la Super 5 qui inauguré la gamme diesel. Mais son 1.6D ne suffisait pas pour contenir la 205 diesel. Aussi, la Clio première du nom reprit le moderne diesel apparu 3 ans plus tôt sur la Renault 19. Ce 1.9D de 65 chevaux fit des merveilles sous le capot de la petite Clio. Sobre et performant, il rendait la petite Renault très agréable à utiliser si l'on exceptait son bruit envahissant.

La Clio II reprit ce 1.9D qui avait donné satisfaction à sa clientèle. Mais s'il était le garant d'une très bonne fiabilité mécanique, ce moteur avouait à présent une conception vieille de 10 ans. On commençait à trouver plus économique et moins bruyant. Enfin, les 65 chevaux étaient un peu juste pour la Clio II. Plus grande, plus cossue, mieux équipée, plus confortable, moins bruyante, il s'agissait d'une voiture "bien sous tous les rapports" mis à part son moteur qui pouvait laisser un goût de trop peu aux plus exigeants. Certains clients commençaient à lorgner du côté de la concurrence, et il fallut lui installer sous le capot un moteur plus puissant, le 1.9dTi de la Mégane par exemple...

Renault avait répondu à notre attente en montant le 1.9dTi dans la Clio. Si ce dernier était bruyant mais plus puissant et tout aussi économique, trois caractéristiques qu'il tirait de son injection directe. Malheureusement le moteur avait subi une petite ablation en passant du capot de la Mégane à celui plus petit de la Clio. Son intercooler avait disparu. Ainsi, 20 chevaux avaient été perdus et la première petite turbo-diesel de Renault ne proposait que 80 chevaux. C'était à la fois peu et beaucoup. Beaucoup pour ceux qui ont toujours connu des Super 5 GTD ou des Clio 1.9D: la 1.9dTi permettait enfin de réaliser de bonnes moyennes sur autoroute, de tirer une moto de trial et sa remorque, ou encore de se faire plaisir sur petite route. Mais c'était encore peu face à une Ibiza TDI qui proposait alors 90 et même 110 chevaux, et surtout peu face à une 206 2.0 HDi tout aussi confortable, aussi bien présentée, et dont le moteur était tout à la fois plus économique, plus performant et plus silencieux.

Mais Renault nous avait promis de mettre le paquet sur ses motorisations et parole fût tenue. En même temps que son rafraichissement de milieu de vie (calandre, boucliers, tableau de bord, équipement), la Clio II a reçu sous le capot un tout nouveau moteur diesel pour remplacer le 1.9D. D'une cylindrée de seulement 1.5 litre, il se distingue en revanche par son injection à rampe commune de seconde génération, à rampe sphérique. Si la puissance est toujours de 65 chevaux, le couple de cette 1.5dCi égale celui du 1.9dTi tout en étant disponible sur une plage plus large. C'est simple, le moteur répond à tous les régimes et on a peine à croire qu'il n'y a que 65 chevaux. Du coup, on roule bien vite sur un filet de gaz et la consommation devient anecdotique. En prime le moteur est silencieux. Une vraie réussite, qui ne va laisser que des miettes au 1.9dTi...

Quelques moins plus tard, un moteur 1.5dCi de 80 chevaux est remplace au catalogue le 1.9dTi. Quitte à sortir un nouveau moteur, on aurait aimé un peu plus de puissance. La 206 2.0 HDi fait la différence avec 10 chevaux de plus, le groupe VAG et ses clones (Polo TDI, Fabia TDI, Ibiza TDI) 20 de mieux, pendant que la Punto JTD gagnait elle aussi des chevaux... A l'usage, la Clio 1.5dCi 80 est très agréable. Si la puissance est toujours de 80 chevaux, le couple de cette 1.5dCi dépasse celui du 1.9dTi, tout en étant disponible sur une plage plus large. C'est simple, le moteur répond à tous les régimes. Du coup, on roule bien vite sur un filet de gaz, et la consommation devient anecdotique. En prime, le moteur est silencieux. Ca vous rappelle quelque chose, la 1.5dCi 65 peut être ? C'est normal. Les deux moteurs sont très proches en termes de prestations, si bien que beaucoup préfèreront à prix égal une 65 chevaux mieux équipée à une 80...