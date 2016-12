Essai Renault Grand Espace 2.2dCi

Librairie Renault

Renault Grand Espace 2.2dCi : Essai

Plus de 20 ans après l'apparition du premier monospace européen, le Renault Espace conserve encore et toujours la tête de sa catégorie. Pourtant, à part le nom et la modularité, il n'y a plus rien de commun entre la première génération et l'actuelle. Vérification au volant du Grand Espace 2.2dCi.

Entre la première et la quatrième génération d'Espace, il y a pour commencer un monde en terme de dimensions. La première avait en effet la taille d'un Scénic ! La plate-forme est toujours dérivée de la familiale de la gamme. Hier, c'était la Renault 18, c'est maintenant la Laguna. Deux longueurs de carrosseries sont disponibles. Les motorisations sont à l'avenant : le moteur le plus vaillant de l'époque était moins puissant que la plus modeste motorisation actuelle. Enfin, pour la première fois, le Renault Espace n'est plus fabriquée chez Matra, son créateur, mais chez Renault lui-même.

Première conséquence de cette construction rapatriée chez le constructeur au losange, la carrosserie n'est plus en matériaux composite comme c'était le cas sur les trois générations précédentes, mais en bonne tôle. La solidité de la tôle n'est pas supérieure, et le poids non plus. Le composite était intrinsèquement plus léger mais obligeait à l'utilisation d'une épaisseur supérieure… En réalité, le composite avait un problème : il freinait les cadences de production. D'où son remplacement par de l'acier, qui du même coup a permis à Renault de s'affranchir de la construction via Matra.

Sous le capot, les motorisations des premiers Espace sont oubliées depuis longtemps, et le choix s'est multiplié avec le temps : le choix se fait maintenant entre deux motorisations essence et trois diesel. Ces cinq moteurs sont bien connus et sont repris de la Laguna et de la Vel Satis, les deux voitures qui partagent la même plate-forme que l'Espace. Pour l'essai, la version retenue est la plus diffusée : le moteur 2.2dCi développant une puissance de 150 chevaux. Que de chemin parcouru depuis l'apparition du 2.2D en 1994 ! Après avoir reçu un turbocompresseur et un intercooler, il a accueilli deux générations successives d'injection directe common rail, pour offrir à présent 150 chevaux, et un couple de 33.3 mkg à 1750 tr/min. Ces valeurs, tout à fait courantes pour une berline d'aujourd'hui, permettent en réalité à notre Grand Espace 2.2dCi d'être en tête de son segment. En effet, tous ses concurrents sont plus faiblement motorisés, à l'exception du Chrysler Voyager 2.8 CRD, dont la motorisation ne saurait masquer une conception vieillissante.

Dans la pratique, à vitesse constante, le moteur dCi se fait oublier. Il n'y a qu'à froid ou en accélération qu'il donne encore un peu de la voix, mais on s'y fait vite, d'autant plus que le Grand Espace est un voyageur au long cours, et que les relances sont moins fréquentes sur autoroute que sur les petites routes de l'arrière-pays. Sur ces dernières, le couple du 2.2dCi est à l'honneur, bien secondé par une boite dont les 6 rapports sont très bien étagés. Le confort est bon, même si, dès que la charge ou le régime augmente, la suspension pourra apparaître comme étant trop souple. Mais même dans ces circonstances, la tenue de route reste bonne et le véhicule reste très sain.

Sur autoroute, le Grand Espace 2.2dCi est le roi. Le moteur est discret, le 6° rapport est engagé, le régime moteur est bas, et même avec 7 personnes à bord plus les nombreux bagages, le rythme peut tout à fait être élevé, et il est même tout à fait possible de rouler à plus de 160 compteur dans les grandes montées sans rétrograder ! Sur autoroute allemande, bien entendu. Pour l'occasion, la suspension apparaît parfaitement calibrée, la stabilité est bonne, il n'y a pas de bruit de vent, et on ne voit pas défiler les kilomètres. A noter simplement le régulateur de vitesse, qui refusait parfois de fonctionner. Pour que les choses reviennent dans l'ordre, il suffisait de rebooter l'Espace sur une aire d'autoroute, en coupant le contact quelques secondes…

Côté pratique, pas grand-chose de nouveau avec cette nouvelle génération. Les portes arrière sont toujours à ouverture classique, car certains utilisateurs les préfèrent encore aux portes coulissantes. Les rangements sont nombreux, mais pas plus que sur la précédente version, et l'on s'étonne même de l'absence de bacs de rangement dans le plancher. Et si le frein à main a quitté son statut de levier entre les sièges pour devenir un interrupteur au tableau de bord, le levier de vitesses n'a pas changé de place et empêche toujours la mère de famille de passer à l'arrière sans ouvrir les portes. Au chapitre de l'aménagement, la concurrence a rattrapé le Renault Espace.

Rien à dire au sujet de la finition en revanche, l'Espace assume parfaitement son statut de haut de gamme. L'écran central est vraiment réussi, mais la multitude d'indicateurs masque trop facilement des éléments comme les clignotants ou les phares, et il n'est pas rare de rouler en pleins phares sans le savoir. Un rappel des principaux pictogrammes en face du conducteur, comme sur la Twingo, serait préférable.

Agréable en toutes circonstances, sans vrai défaut, la quatrième génération de Renault Espace dispose en plus d'une notoriété vieille de plus de 20 ans. Si l'on y adjoint l'aisance du 2.2dCi à qui il ne manque que la sonorité d'un V6, et la capacité de transport de cette variante allongée Grand Espace, on tient là un modèle de choix. Rien d'étonnant donc à ce qu'il ne laisse que des miettes aux modèles concurrents…

