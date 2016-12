Essai Renault Laguna GT 2.0T

Librairie Renault

Renault Laguna GT 2.0T : Essai



Depuis la disparition de la Renault 21 Turbo, nous nous sommes lassés d'attendre une hypothétique relève valable dans la gamme Renault. Mais la gamme Laguna compte une variante 2.0 turbo qui a tout de même éveillé notre curiosité.

Laissons-nous aller à un peu de nostalgie. Il y a 20 ans, ma bonne dame, la Renault 21 Turbo laissait sur place toute BMW Série 3 (sauf la M3) passant par là, et ne faisait qu'une bouchée des Audi 90 et des Mercedes 190 (16 soupapes exclues). Aujourd'hui… Une 325d suffit à enfumer (c'est le cas de le dire) notre Laguna du jour. Quoique.

Sous le capot, se trouve le moteur F4Rt. Ce dernier n'est pas un inconnu, puisqu'il motorise également l'Espace et la Vel Satis, mais surtout les différentes générations de Mégane Renault Sport. Son turbo est à double entrée, et par conséquent son temps de réponse est réduit au minimum. Petite déception malgré tout : on n'y retrouve pas les 250 chevaux de la Mégane. Pourtant, ce sont les bons chiffres mais dans le désordre : sur la Laguna GT, il faudra se contenter de 205 chevaux. La concurrence étrangère est loin devant.

Du reste, la lecture de la fiche technique permet de comprendre le caractère qui a été choisi pour le moteur : la puissance est obtenue à seulement 5000 tr/min, tandis que le couple se contente de seulement 30.6 mkg. Pourtant Renault sait produire des moteurs, et il n'y avait qu'à ouvrir le capot d'une Mégane pour en piquer un, sans même avoir de modifications à faire dessus. Juré, on n'aurait pas râlé ! Là, dépenser de l'argent pour développer une variante moteur au final largement moins puissante… c'est du vice !

Dès lors, pourquoi donc avoir castré le vaillant F4Rt ? Par égards pour le pauvre châssis de la Laguna GT ? Certainement pas. Car là, Renault frappe fort. Le constructeur est d'ailleurs très fier de sa création puisqu'il lui a donné un nom : le châssis Active Drive. Nous vous faisons grâce de la somme de modifications qui ont été faites sur les réglages de la voiture pour nous concentrer sur la grosse nouveauté : les 4 roues directrices.

Ce que Renault présente comme une grande première n'est en fait une nouveauté que chez ce constructeur, car le système tel qu'il est présenté ici existe chez les japonais depuis plus de 20 ans (Accord, Prelude, Skyline, 626, MX6, Galant, 3000 GT…). Le système dispose de deux modes : le mode basse vitesse, où il est là pour augmenter la maniabilité de la Laguna GT, notamment en manœuvres, en braquant les roues arrière dans le sens inverse des roues avant, et un mode grande vitesse où les roues arrière braquent dans le même sens que les roues avant pour stabiliser le véhicule.

Passons sur la fonction à basse vitesse qui permet de gagner en rayon de braquage pour nous consacrer à l'essentiel : la tenue de route. Et bien celle-ci domine clairement la concurrence. Comme les roues arrière assurent en partie la direction du véhicule, c'est autant de travail en moins pour les roues avant qui du coup sont moins braquées et travaillent mieux en motricité : celle-ci est sans défaut. Et comme la Laguna GT vire avec facilité, il n'a pas été nécessaire de raffermir à outrance l'amortissement. Il en découle une voiture qui tourne sur des rails, mais sans jamais perdre de vue une très belle vision du confort. Clin d'œil : à l'inscription en virage, on sent que le train arrière ne reste pas sur sa trace et engage aussi. La sensation est déroutante et fait penser à une voiture trop vive du postérieur. C'est tout l'inverse…

Du coup, avec un tel châssis, on peut user et abuser du moteur 2.0T. Dans la mesure des 205 chevaux bien entendu… Mais mine de rien, sous les sensations soyeuses à bord, il y a des chiffres tout à fait valables : 233 km/h en pointe, 7.7 secondes sur le 0 à 100 et 28.3 secondes au kilomètre départ arrêté : de quoi rouler à très bonne allure, bien s'amuser et se faire respecter des autres conducteurs. Surtout si la route se met à tourner. N'empêche que si elle héritait du moteur de la Mégane RS…

La Renault Laguna III a un certain nombre de qualités, mais un rapide sondage montre que le charisme de sa ligne n'en fait pas partie : ça manque même franchement de piquant ! Le constructeur semble en être conscient et a essayé de relever la sauce pour la GT. Au programme : jantes en 18 pouces, bouclier avant à peine plus agressif, deux sorties d'échappement chromées, masques de phares noirs et rétroviseurs à coque noir brillant. Pas de spoiler ramasse-miette ou d'aileron, rien que du discret ce qui n'est pas forcément un mal…

Par contre, il faut bien reconnaître qu'une fois à l'intérieur, les Renault restent bien encore et toujours des voitures à vivre. Et la Laguna GT ne déroge pas à cette règle : elle sait recevoir. Tout d'abord, mentionnons la qualité de la finition, tout à fait au niveau des références allemandes. Les éléments sont bien construits et très agréables au toucher. Ce n'est pas tout : la présentation est très agréable et prend le large face aux allemandes qui sont généralement bien trop tristes. Mention spéciale pour la climatisation et sa fonction Soft, particulièrement agréables à utiliser.

Et ce n'est pas fini car non seulement l'intérieur est très agréable, mais de plus la Renault Laguna GT est bien équipée : sellerie cuir/alcantara, sur-tapis, projecteurs bi-xénon tournants, aide au stationnement arrière, frein de parking électrique, carte mains-libres, rétroviseur intérieur photochrome, chaîne MP3 de 140 W… En matière de sécurité, tout y est également : 8 airbags, ESP, surveillance de la pression des pneus… On peut même avoir en option le vitrage latéral feuilleté.

La Laguna GT se mesure en 2.0T à quelques concurrentes de tailles, Audi A4 2.0 TSI et BMW 325i en tête. En la matière, la Renault se montre sensiblement moins chère tout en se montrant mieux équipée. Sachant que sa valeur de revente sera sans doute d'autant inférieure… Mais une certaine VW Passat CC 2.0 TSI, certes un peu moins sportive, a sans doute plus de charisme tout en se montrant pas beaucoup plus chère…Saluons en tout cas la garantie de 3 ans / 150.000 km: la concurrence fait systématiquement moins bien.

Certes, sa ligne a à peine plus de caractère qu'une autre Laguna. Mais son intérieur et son confort nous ont beaucoup plu. Car cela ne l'empêche pas de bien marcher et surtout de tenir la route comme peu d'autres berlines le font… A quand une version motorisée par le moteur de la Mégane Renault Sport ?

