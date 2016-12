Essai Renault Wind

Librairie Renault

Renault Wind : Essai

Renault lance sa Wind, un coupé roadster de 3,80 mètres de long au style original et dynamique. Pour notre essai, direction les routes sinueuses des Alpes-Maritimes...

Avec ses 3.80m de long, la Renault Wind offre des dimensions compactes situées entre la Twingo et la Clio III. Seules les mensurations sont comparables avec le reste de la gamme tant la découvrable au losange affiche un style décalé. Il est vrai que le roadster au losange a des atouts à faire valoir, avec son capot plongeant qui se termine sur des optiques à la signature lumineuse bleue, sa ceinture de caisse haute, ses flancs sculptés et son arceau fixe. Le pare brise positionné en avant renforce l'aspect dynamique et permet également de profiter pleinement des rayons du soleil. L'arrière dévoile un dessin encore plus original avec des feux en forme de boomerang, un becquet intégré dans le couvercle de coffre et un double bossage qui se trouve dans l'alignement des appuie-têtes.

Outre un dessin osé, la Wind se dote d'un toit rotatif ! Au moyen d'un simple bouton, le toit pivote sur lui même. Cette manœuvre ne demande que 12 secondes si l'on compte le verrouillage manuel, mais la cinématique en elle même ne dure que 9 secondes. Soit la valeur la plus rapide du segment. Cette rapidité d'exécution n'est pas le seul avantage du toit rotatif. En effet, ce dispositif (toit et mécanisme) ne pèse que 21.8 kg soit environ 5 fois moins que la moyenne du segment. Qui plus est, le volume de coffre est de 270 litres (environ la contenance d'une Clio III) et ne varie pas, que la Wind soit en mode coupé ou roadster.

Assez sobre, l'habitacle dispose de petites attentions qui font référence au sport. A l'image de la visière translucide qui surplombe les compteurs, des sangles de maintien sur les portières, du pédalier en aluminium ou des sièges avec appuie-têtes intégrés qui offrent un excellent maintien latéral. La position très verticale du volant permet une excellent prise en mains. Cependant, quelques aspects peu pratiques demeurent. Les boutons des lèves vitres se trouvent derrière le levier de vitesses, la vision arrière est quasiment nulle, et la petite taille des rétroviseurs n'offre pas une bonne visibilité.

Comme la Renault Twingo RS, la Wind repose sur la plateforme de la Clio II RS et a été développée par les brillants ingénieurs de Renault Sport Technologies (RST). Premier signe de ce travail de RST, la Wind dispose de deux motorisations essence, le 1.2 TCe de 100 chevaux de la Twingo GT et le 1.6 16v de 133 chevaux qui officie sous le capot de la Twingo RS. Plus discret, le bloc de 1149 cm3 dispose de son couple maximum (15.5 mkg) à 3500 tr/minute et incite à une conduite en douceur. Plus expressif, notamment à bas régime, le 1.6 litre offre plus de sensations avec un 0 à 100 atteint en 9.2 secondes (contre 10.5 pour son homologue de plus petite cylindrée). De plus, il aime prendre les tours et c'est passé 4000 tr/min qu'il s'exprime pleinement. Jusqu'au rupteur, perché à 7000 tours.

Deuxième signe de la patte RST, le comportement routier. La caisse a été rigidifié au maximum et l'ensemble ne pèse que 1131 kg pour la TCe et 1173 kg pour la 1.6 16v. Confortable, la Wind se révèle très saine et enfile les virages sans broncher, notamment avec l'appui d'un train avant précis et efficace... C'est qu'on en redemanderait, d'autant qu'il ne faut pas beaucoup nous pousser !

La Renault Wind ne connait pas de concurrente directe actuellement. Difficile donc de savoir quel sera son succès. Réponse à partir de septembre, date de sa commercialisation en France.

Texte et photos Aurélien Venet

