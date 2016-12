Essai Renault Sport Clio F1 Team R27

Librairie Renault

Renault Sport Clio F1 Team R27 : Essai

Voilà maintenant plusieurs années que le mythe Alpine s'est éteint, au profit d'une nouvelle appellation et d'une nouvelle philosophie mise en avant par la marque au losange: Renault Sport. Et c'est celle-ci qui se verra greffer ses fameuses initiales aux véhicules sportifs de la gamme.

A cela s'ajoute une nouvelle extension au produit, ou plutôt un nouveau titre: celui de numéro 1 pour Renault, en Formule 1 en 2003. Cocktail alléchant, et décidemment, à consommer sans modération ! Clio, voila un nom qui n'inspire pas beaucoup dans le monde de l'automobile sportive. Que ce soit ladite "I", "II" ou "III", la petite citadine se hisse parmi les meilleures ventes sur le segment européen, rien de très exclusif donc. Mais quand le département sport de Renault lui accorde son traitement de faveur «néoalpinien», l'efficacité prend les commandes. D'ailleurs, la Clio Renault Sport F1 Team R27 sort toujours de la feue usine Alpine de Dieppe.

Extérieurement, on commencera par noter une garde au sol diminuée de 3 cm, le bouclier avant et ses antibrouillards, les jantes BeBop 18" anthracite, les ailes élargies avec prises d'air latérales, ainsi que l'énorme diffuseur arrière à la sauce supercar comprenant les deux sorties d'échappement biseautées, et bien sûr les stickers spécifiques à la version F1 Team situés sur l'avant, les côtés et l'arrière ainsi que sur le toit... On a évité de justesse le dessous ! Cependant, comme sur notre version d'essai, il est possible d'opter pour une "formule duo" (comptée en option !) ne conservant que les stickers avant et arrière.

Mais la sportivité ne se ressent pas pareillement de l'intérieur où seuls les baquets Recaro et le repère d'orthogonalité sur le volant se font remarquer, aux confins d'un habitacle ne se distinguant malheureusement que très peu de celui d'une Clio Access. A y regarder de plus près, il y a peut être cette petite plaque métallique à côté du frein à main qui diffère aussi d'une version classique. Insignifiante ? Sûrement pas ! Sans elle et mis à part les stickers et l’optionnel jaune Sirius si discrets, aucun autre moyen de distinguer une R27 ! Vous l'aurez deviné, ce matricule fait directement office de rappel à la victoire en F1 de la marque au losange, à la manière de Ferrari célébrant pareillement son 60ème anniversaire. Non, cette comparaison ne cache ni marginalité ni ironie, au contraire puisqu'avant de finir championne du monde, il aura bien vallu à l'écurie française quelques victoires amères au goût de la Scuderia. Aussi, en plus de sa fonction commémorative, cette même petite plaque (décidemment très significative) fait de surcroît apparaître le numéro de châssis de la voiture, produite exclusivement à 2500 exemplaires.

Contact enclenché. Le quatre-cylindres s'avère d'un calme olympien à l'arrêt et à bas régime, un grondement nous aurait suffit... dommage. Mais dès 3500 tr/min les 200 chevaux s’envolent sans s'essouffler ! L'accélération est là, d'autant plus avec cette boîte courte réservée à la Clio Renault Sport F1 Team R27. Les reprises sont forcément elles aussi à la hauteur. Bien entendu, de part la boite courte, les trajets autoroutiers ne sont pas sa tasse de thé. Pour cela, il existe toute une gamme de Mégane dCi chez Renault...

Le châssis reste quant à lui fidèle à sa réputation: ultra-efficace et assurant une tenue de route irréprochable et - après 5 mois d'essais - jamais prise en défaut ! A noter que sur la dernière Clio III Renault Sport phase 2 (vous suivez ?), le châssis Cup dont dispose la R27 de série, est une option amenant à un changement de finition. Seul petit inconvénient: son manque de polyvalence, puisque s'il est assez rigide pour plaire aux puristes et pilotes, il n'en reste pas moins un véritable enfer lors d'une éventuelle utilisation quotidienne...

Reine mère des spéciales improvisées sur petites routes de campagne ou de montagne, la Clio Renault Sport F1 Team R27 enchaine à merveille les virages et ne demande qu'à être propulsée dans les plus hautes sphères du compte-tours. Les Continental S3 chaussés de série assurent à la voiture un comportement excellent et ce, par tous les temps... Sauf sur la neige où non seulement les pneus ne peuvent naturellement pas tenir une cadence raisonnable, mais où il est aussi impossible de les habiller de quelque chaîne que ce soit, mis à part sur mesure (budget salé à prévoir). En conduite soutenue, la R27 n'a là encore aucun problème du côté efficacité comme du point de vue de l'endurance.

Grâce à la traction et à son grip quasi permanent, l'auto s'avère particulièrement sécurisante (y compris ESP déconnecté) mais pas moins excitante ! A défaut d'autoriser de longues dérives, la bombinette française revêt une caractéristique bien singulière puisqu'elle admet l'exercice du lever de roue arrière en virage serré, en raison de la rigidité du châssis et de ses barres antiroulis. La consommation quant à elle reste très raisonnable au vu des performances de l'auto : on compte une petite dizaine de litres aux 100 km en utilisation mixte, et "seulement" 18.5 L/100 sur notre base d'essais du Nord, le stadium automobile d'Abbeville.

Si la R27 résulte de la victoire de Renault en Formule 1, elle fait aussi naître une victoire de son département Sport sur route. Inévitablement, une utilisation quotidienne ne sera réservée qu'aux avertis, passionnés ou épicuriens en mal permanent d'oxygène.

Texte: Sébastien Loeuillet

Photos: Davy Ea

Réagir sur notre forum