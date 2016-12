Essai Renault Clio dCi 90

Librairie Renault

Renault Clio dCi 90 : Essai

Depuis 1972, les petites Renault siègent au sommet des palmarès des ventes, et la Clio III n’a pas fait exception à la règle. C’est à priori justifié, mais nous avons tout de même voulu vérifier pourquoi.

La première raison du succès de la Renault Clio est simple : c’est le réseau ! Quand vous habitez dans une grande ville, vous avez à peu près toutes les marques à portée de main. Mais quand vous êtes dans une campagne un peu reculée ça ne marche pas comme ça… Prenons un exemple. Si vous vivez au Puy en Velay, en Haute Loire, la concession Mitsubishi la plus proche est à 60 km. Soit 120 km aller-retour pour votre vidange ou pour commander une pièce. Tandis qu’il y a un garage Renault dans à peu près n’importe quel coin reculé de France !

Seconde raison : on connait la Clio. On a tous un ami qui a une Clio et qui en est content, qui a toujours roulé avec et qui l’a revendu avec une étonnante facilité. Et puis enfin, c’est l’achat facile pour tous ceux qui ne comprennent rien à l’automobile mais qui ont été contents de leur Renault 5, de leur Twingo ou de leur précédente Clio…

Dernière raison : la Renault Clio est et reste une voiture de qualité, comme nous avons pu le constater en reprenant le volant d’une dCi 90. Le dCi est bien évidemment la motorisation incontournable de la gamme Clio, et le 90 chevaux nous a semblé un bon compromis pour cet essai.

Esthétiquement, nous vous laissons juger. La Renault Clio III a maintenant un peu vieilli, et elle est notamment moins séduisante que la Volkswagen Polo par exemple, mais elle a pour qualité de continuer à plaire, notamment à beaucoup plus de monde que la Clio II au design assez particulier.

A l’intérieur, la qualité des matériaux est bonne, et notre finition haut de gamme était très flatteuse : climatisation automatique, phares et essuie-glaces auto, vitres arrière assombries et intérieur mi-cuir. On n’en veut pas plus ! Simple petit bémol : la navigation Carminat Tomtom est aussi efficace que bon marché, mais l’interface aurait été plus pratique via une commande rotative ou un clavier par exemple, mais la télécommande actuelle n’est pas commode à manipuler.

Sous le capot, le 1.5dCi apparu sur la précédente Clio en 2001. Il a depuis motorisé un peu tout (Twingo, Clio, Kangoo, Mégane, Scénic, Laguna, Micra, Qashqai, Note…) et presque n’importe quoi (le Suzuki Jimny).

Ce moteur, qui se passe très bien de 16 soupapes, reste parmi les plus agréables du genre. Souple, onctueux, vivant, il anime très bien notre Renault Clio dans cette variante de 90 chevaux, qui offre un couple de 20.0 mkg. Seule petite déception : la consommation aurait encore été plus faible que ce qu’elle est si la Clio dCi 90 avait pu avoir une boite 6 rapports. Et elle aurait encore été plus silencieuse… Car sur autoroute tout cela tourne un peu vite à notre goût, on devient vite un habitué des boites 6 !

Les performances sont celles d’une petite berline de 90 chevaux : bien entendu un peu light pour qui veut arsouiller sur petite route ou doubler beaucoup sur nationale, mais dans la pratique la Clio dCi 90 offre des performances bien suffisantes pour tout un chacun ! Le plaisir viendra du châssis, parfaitement dans la tradition de ce que Renault sait faire : la Renault Clio III reste l’une des berlines les plus confortables de son segment. En comparant avec certaines concurrentes, on la trouve même très souple de suspension et on a peur qu’elle ne devienne TROP souple sur chaussée dégradée. Il n’en est rien : tout en restant confortable quoi qu’il arrive, notre Renault Clio dCi 90 tient très franchement la route et ce, en se montrant très facile à conduire et sans jamais se montrer piégeuse. Bref de quoi vous faire passer pour un excellent conducteur ? Peu importe, mais cela démontre à nouveau que la Clio III peut vraiment être mise entre toutes les mains, même sans l'ESP disponible en option à petit prix.

Même vieillissante, la Renault Clio III dCi fait toujours partie des meilleurs choix de son segment, et bénéficie d’un tarif justifié (comprenez moins élevé que certaines allemandes) et d’un réseau omniprésent. CQFD…

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur

Réagir à l'essai de la Renault Clio dCi 90 sur notre forum