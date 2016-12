Essai Renault Super 5 GT Turbo

Dans la lignée des sportives Renault, la Renault 5 GT Turbo succède aux Renault 8 Gordini, 5 Alpine, 5 Alpine Turbo, et précède les Clio 16s, Williams, Mégane 16v et Clio RS.

Si sa puissance reste modeste comparée aux productions actuelles (115 puis 120 chevaux), son poids l'est tout autant. Ses seulement 860 kg garantissent de vigoureuses accélérationsà défaut d'une vitesse de pointe très élevée.

Le moteur est une évolution de son prédécesseur. C'est un 4 cylindres en ligne de 1397 cm3, à carburateur, à turbocompresseur, et à arbre à cames latéral. Ainsi ce moteur, performant au demeurant, n'est pas un modèle de modernité. Les faits sont là cependant: il pousse. Il pousse. Il pousse. Il pousse même bien ! Surtout que ça vient d'un seul coup. On rame et tout d'un coup pouf, ça pousse. C'est envoûtant, mais pour celui qui est dans une courbe et qui découvre la voiture... Il fallait réfléchir avant.

La deuxième série de GT Turbo se différentie de la première par sa calandre sans quadrillage vertical, ses élargisseurs d'ailes et ses boucliers peints et sans nervures, une console centrale allongée, les vitres électriques de série et non plus en option, les jantes 5 batons et un moteur plus fiable et passé à 120 chevaux, grâce à un carbu différent.

Concurrente de la 205 GTI, la GT Turbo présente comme handicap un moteur moins plein, et c'est la Peugeot qui aura les faveurs du plus grand nombre. Par la suite, les différentes Clio vengeront leur aînée.