Essai Saab 9-3 Aero

Saab 9-3 Aero : Essai

Saab, c'est avant tout un fabricant d'avions. Et même si sa production s'est multipliée depuis les origines, la marque reste bien rare chez nous. Dommage, car ce sont souvent des voitures de qualité. Vérifions cette généralité au volant de la Saab 93 Aero.

Pour un constructeur de la taille de Saab, il est aujourd'hui essentiel de pouvoir concevoir une voiture en partant d'une plate-forme existante, afin de diminuer les coûts. Puisque le suédois appartient au groupe General Motors, il suffisait d'aller y faire son marché. C'est tombé sur l'Opel Vectra, une base saine, mais pas très attirante aux yeux des passionnés. Chez Saab en revanche, on sait habiller une voiture. Si cette Saab 93 rappelle immédiatement son appartenance à la marque, elle dispose néanmoins d'une ligne agréable, réalisant un subtil compromis entre élégance, discrétion, et dynamisme. Sur la version Aero, les roues de grande dimension et le becquet arrière soulignent son caractère, tout comme les jupes aérodynamiques et l'assiette abaissée de 10 mm.

L'intérieur d'une Saab n'est pas celui d'une automobile classique. Rappelons-le, la marque fabrique aussi des avions, et à ce titre elle met un point d'honneur à offrir à ses clients une ergonomie sans faille. Toutes les commandes tombent bien en main, se commandent avec des touches bien dimensionnées et au contact agréable, mais cette suédoise se distingue aussi des autres marques avec quelques éléments bien spécifiques. Par exemple, les graduations du compteur de vitesse sont plus espacées sur les petites valeurs, pour plus de visibilité. Il y a également la fonction night panel permettant de ne garder la nuit que l'éclairage du compteur de vitesse (les alertes rallumant les cadrans concernés), ou encore le Neiman qui se trouve à proximité du levier de vitesses. Cette finition Aero se distingue par sa sellerie cuir, ses sièges sport, et ses applications décoratives « métal chromé ». Sobre, élégant, l'intérieur fait honneur au conducteur et n'a rien à envier aux références de la catégorie. Seul bémol, on s'étonne dans tout cela du fait que le détecteur de pluie ne soit qu'en option.

Moteur. La clef à proximité du levier de vitesses, il faut juste en prendre l'habitude. Le moteur essence est bien sur discret, comme son standing l'exige, pourtant en tendant l'oreille, le bruit nous choque quelque peu. Est-ce les injecteurs ? Nous ne le saurons pas, mais tout au long de l'essai, le bruit du ralenti nous intriguera. Il s'apparente à celui d'un diesel qui serait très bien insonorisé, mais on distingue quelques claquements. Heureusement, dès que l'on donne des tours, on retrouve le bruit soyeux d'un 4 cylindres essence. Celui-ci est très discret, le turbo tout autant, mais sa sonorité est agréable. Tant qu'on n'est pas au ralenti, donc. Ce moteur est la dernière évolution du moteur Saab 2 litres qui existe depuis toujours ou presque. Mais, remis au goût du jour périodiquement, il ne s'en laisse pas compter par les petits copains plus récents. Gestion moteur, turbo, intercooler, 16 soupapes, tout est moderne ici, et on annonce 210 ch mais surtout 30.6 mkg à seulement 2500 tr/min.

Sur route, l'ensemble est vraiment agréable. Le moteur est plein en bas, pousse bien une fois dans les tours, mais ne se montre jamais brutal. On voit bien ici l'expérience de Saab en matière de suralimentation. On a l'impression d'avoir affaire à un gros moteur atmosphérique, tout le temps présent, jamais creux, et linéaire. Du coup, pour les sensations, on reste un peu sur notre faim. Nostalgique de la Renault 21 Turbo, passez votre chemin ! Mais il faut savoir ce que l'on veut, et en la matière, la Saab 93 Aero est une formidable machine à rouler.

Certaines Saab n'ont pas été célèbres pour leur châssis, par le passé. Mais de ce côté, du travail a été fait, et le comportement de la Saab 93 Aero a été apprécié. Notre essai a été réalisé sous des trombes d'eau, et il nous est donc impossible de parler parfaitement de son comportement. Néanmoins, les chaussées mouillées mettent en lumière les défauts d'un châssis, et nous avons été agréablement surpris par celui-ci. La suspension est ferme mais pas trop, et l'on peut donc s'estimer heureux du compromis confort/tenue de route réalisé avec une monte pneumatique en 17 pouces. La motricité est vraiment très bonne, malgré le moteur turbo et la traction avant. Que de progrès réalisés depuis les Saab 9000 Turbo ! Même sous la pluie, il faut vraiment accélérer brutalement pour faire apparaître des pertes de motricité. Du tout bon. Pour le reste, l'équilibre de la voiture est fort agréable, sans doute grâce à la présence d'un arrière autodirectionnel, baptisé ici essieu « Saab ReAxs ».

Habitabilité honnête, confort honnête, coffre honnête, le côté familial est honnête. Mais la finition est excellente, les performances intéressantes, la sécurité passive est au dessus de tout soupçon, et le prix est loin des tarifs allemands. Le contrat charme semble rempli. Alors pourquoi ne pas rouler dans une voiture différente des autres et que personne ne convoitera ?

