Essai Saab 9-3 Aero - Viggen

Si la première génération de Saab 9-3 a été présentée en 1998, il ne faut pas croire que le modèle date de cette époque. En fait, elle dérive directement de la 900 de 1993, qui dérive de l'Opel Vectra de 1988...

Faut t'il en déduire que conduire une 9-3 revient à conduire une contemporaine des Ford Sierra et Renault 21 ? Pas du tout. Saab, tout comme Porsche, fait évoluer ses modèles au fil des ans, et celle-ci est parfaitement au goût du jour.

Les deux versions les plus en vues se nomment 2.0 Turbo Aero et Viggen. La 2.0 Turbo existait déjà dans la 900, mais elle a profité du remaniement de la gamme pour prendre au passage 20 chevaux et 2 mkg. La Viggen, elle, partage son moteur avec la 9-5 Aero. Ce moteur est bien connu: il animait déjà par le passé la Saab 9000 CS Aero. Il a bien entendu évolué depuis, mais sans perdre sa caractéristique principale: sa fougue.

Le chassis a été revu en partie sur la 9-3, pour plus de rigidité, un plus grand confort et une meilleure tenue de route. Lorsque l'on est au volant et qu'on envoie la puissance, il est difficile de croire que la plate-forme provient de l'Opel Vectra ancienne série, tant la voiture a de l'adhérence. Certes en sortie de virage, la roue intérieure patine allègrement si on accélère sans doser, mais globalement la 9-3 offre beaucoup d'adhérence et une belle stabilité.

Tout ceci ne veut pas dire que le confort passe en dernier. L'habitacle est très accueillant, le tableau de bord particulièrement hergonomique (ne pas oublier que Saab fait aussi des avions), et si les places arrières ne sont pas spécialement grandes (mais le sont-elles sur une C320 ou une 330i ?), celles de devant sont royales...

Chefs de famille sportifs, je vous le dis, mon choix est fait: les 9-3 sont aussi agréables que les Audi A4, BMW Série 3 et Mercedes Classe C, la touche exotique en plus...