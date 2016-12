Essai Saab 9-3 1.9 TTiD

Librairie Saab

Saab 9-3 1.9 TTiD : Essai

Les Saab ont toujours été à la pointe en matière de moteurs turbo… à essence. Du côté des diesel, la marque y est venue à reculons et dans un premier temps assez timidement. Cela a changé !

Saab revient de loin. Lachée par une General Motors qui ne s'est pas vraiment donné les moyens de comprendre la marque et ses clients, la marque suédoise était partie pour les oubliettes, mais une formidable élan de sympathie l'a alors entourée. Finalement, la marque Saab a été reprise par un constructeur beaucoup plus petit qu'elle, mais sans doute plus à même de comprendre son fonctionnement: Koenigsegg. Avec pleins d'idées en tête !

Si le premier diesel monté dans une 9-3 était un modeste 115 chevaux piqué à l’ancien cousin Opel, le dernier moteur en date est… bien plus ambitieux ! Sous le capot, c’est désormais Fiat qui fournit les copains suédois, avec la dernière mouture de leur 1.9 JTD. Saab appelle ça le… TTiD. Si si ! Comme le matricule le laisse supposer, le 1.9 (qui fût pour rappel le premier moteur au monde à recevoir une injection directe par rampe commune) se dote désormais de deux turbocompresseurs. Bien entendu, la culasse comporte 16 soupapes et l'injection est de dernière génération ! Avec toute cette technologie, les chiffres sont bien entendu tout à fait intéressants : on peut compter sur une puissance de 180 chevaux et sur un couple de tracteur, à savoir quelques 40.8 mkg à 1850 tr/min. Pas mal pour un 4 cylindres de moins de 2 litres, non ? Pour replacer les choses, ces chiffres s’apparentent à ceux de la première BMW 330d, rien de moins.

Au volant, le 1.9 TTiD se révèle être d’une excellente compagnie. C'est-à-dire pour commencer qu’il est très poli et ne viendra pas interrompre vos conversations : on l’entend fort peu. Mais il reste un élément sur lequel on peut compter. Ca pousse dès 1400 tr/min, jamais de manière brutale mais… Vous ne serez plus jamais en retard car ça pousse très bien ! D’ailleurs, les suédois annoncent une vitesse de pointe de 225 km/h et un 0 à 100 km/h en 8.5 secondes…

Les Saab ont été en grande majorité des voitures performantes au point de malmener le train avant, et les pneus dégustaient pas mal si le conducteur était du genre généreux. Ici, rien de tout ça car les progrès des manufacturiers sont passés par là, et le train avant repris à Opel (comme le reste de la plate-forme d’ailleurs) est rigoureux. Et le couple contrôle de stabilité/antipatinage veille… Il y a tout de même plus de 40 mkg de couple, donc tout va bien sur le sec mais sur le mouillé vous devriez pouvoir rendre folles ces assistances électroniques ! Si ça ne vous convient pas, il existe une 9-3X, rehaussée et à 4 roues motrices façon Audi A4 Allroad. Néanmoins, la tenue de route de notre Saab 9-3 1.9 TTiD est sûre et efficace en toutes circonstances, et il sera possible de tenir des moyennes élevées à son volant, si les hommes en bleu ne vous en empêchent pas pour d'obscures raisons de limitations de vitesse. Cette tenue de route ne se fait pas au détriment du confort, bien au contraire. En la matière, la 9-3 sait recevoir et choyer ses occupants.

L’ergonomie est question d’honneur chez Saab. Et il n’y a effectivement rien à redire. Tout tombe en main sans que l’on n’ait à chercher, même en découvrant la voiture. Chaque commande a été étudiée, réfléchie, que ce soit pour son emplacement, son fonctionnement ou son contact. Les poignées décorant la console centrale en sont un exemple, celle de gauche servant de frein à main et celle de droite de range monnaie. Ou encore le porte-gobelet, dont la cinématique de pliage a été brevetée !

Ainsi, comme à l’extérieur, la Saab 9-3 respire à l’intérieur la qualité, le sérieux de la finition, et un subtil mélange de discrétion et de classe. Comme une auto allemande, mais avec un je-ne-sais-quoi qui n’est pas sans nous déplaire ! L’intérieur est une somme de détails astucieux et élégants, comme par exemple la possibilité de compartimenter le fond du coffre en utilisant une poignée… en forme d’avion.

L’extérieur est, on l’a dit, très bien construit et rassurera Maman. Nous laissons la ligne à votre appréciation, mais là aussi nous avons apprécié sa discrétion, son côté plus haut de gamme que ses concurrentes françaises ou nipponnes, et le fait qu’elle ne ressemble pas aux allemandes habituelles…

La 9-3 1.9 TTiD associe pour la première fois l’économie du diesel aux performances et au charme que l’on est en droit d’attendre de la marque Saab. Ah, le charme des suédoises…

