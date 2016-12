Essai Saab 9-3 2.8T Cabriolet

Librairie Saab

Saab 9-3 2.8T Cabriolet : Essai

La Provence, fin du mois d'octobre. La France est plongée dans le froid mais la région reste privilégiée par rapport à d'autres. La température ambiante ne nous empêche pas de rouler dans un cabriolet : il est capable d'affronter bien pire, c'est un Cabriolet de Suède.



Vivre dans un pays où le climat est rude n'empêche pas d'aimer les cabriolets. Pour preuve, le choix dans les gammes des constructeurs : pas de cabriolet espagnol, quelques italiens, des français plus nombreux, tandis qu'on ne compte pas les allemands. Chez Saab, le cabriolet existe depuis la 900, mais il est rapidement devenu un grand classique qui laisse croire que la marque en a toujours fabriqué. La 9-3 en est l'héritière.

Esthétiquement, les Saab ont toujours eu un caractère bien à elles, que les cabriolets mettaient particulièrement en valeur. Mais la Saab 9-5 redessinée en 2005 a introduit une face avant assez spécifique qui n'est pas du goût de tous, et… la 9-3 en a logiquement héritée en 2007. Pour notre part, nous lui préférons les 9-3 précédentes, mais tous les goûts sont dans la nature. Une chose est sûre : un cabriolet 4 places, surtout une Saab, ça reste une valeur sûre en matière d'élégance, et cela vous vaudra des regards de velours.



Sous le capot se trouve ce qui se fait actuellement de mieux chez le suédois : un V6 d'origine australienne (Holden). Il n'est pas un inconnu puisqu'il anime également sous d'autres variantes les Opel Vectra OPC et une bonne partie de la gamme Alfa Romeo, dont la Brera. Comme ils ne peuvent pas s'en empêcher, les suédois y ont ajouté un turbocompresseur… A la clef, le 2.8 offre 255 chevaux au régime paisible de 5500 tr/min et un couple de tracteur : 35.7 mkg, disponible sans interruption de 1800 à 5000 tr/min. Pour transmettre tout ceci aux roues, notre Suédoise du jour impose les 6 rapports mais vous laisse le choix de la manière : boite manuelle ou automatique Sentronic.

Les moyens financiers de Saab ne sont pas infinis et l'opportunité de développer l'actuelle 9-3 sur une plate-forme d'Opel Vectra a bien arrangé tout le monde. En ne partant pas d'une feuille blanche, il a été possible d'utiliser autrement le budget. En perfectionnant ladite plate-forme par exemple… Le train avant est un McPherson mais autrement plus rigoureux que ce que l'on nous avait servi par le passé et le train arrière est de type multibras. Un V6 turbo secondé par un bon châssis… Mais où sont donc les clefs ?



Ce n'est pas tout d'avoir la clef, il faut savoir où la glisser ! Chez Saab, la tradition veut que la clef soit placée à proximité du levier de vitesses : en cas d'accident le Neiman ne viendra pas heurter la jambe du conducteur et n'importe quelle occupant de la voiture pourra couper le contact immédiatement. Chez un fabricant d'avions de chasse, les mots sécurité et ergonomie sont gravés au-dessus de la porte d'entrée ! La 9-3 Aero y ajoute le raffinement d'un haut de gamme. Le frein à main s'intégrant aux barres qui longent le tunnel central en est un exemple, la fonction Night Panel permettant d'éteindre de nuit une partie du tableau de bord en est une autre…

Ne nous laissons pas distraire et revenons-en à notre clef. Un quart de tour plus tard, notre propulseur s'anime. Le son qui nous vient aux oreilles est doux comme peut l'être un 6 cylindres, et discret comme peut l'être le moteur d'un haut de gamme. Il s'agit là d'un bon prétexte pour décapoter. Il faut dire que les suédois n'ont pas compté les couches de ladite capote afin de protéger leurs clients de toute l'agressivité de ce monde de brutes. Après un long et dur effort – un doigt maintenu sur un bouton quelques secondes – nous voici à l'air libre. La balade peut enfin commencer.



La boite automatique est très douce et égraine les rapports régulièrement. La voiture file sans faire de bruit. Dommage, car le peu de son qui filtre du capot est splendide. L'ambiance à bord est agréable, la finition parfaite et l'on se sent en sécurité… On pourrait faire comme ça des centaines de kilomètres ! Mais le cruising ça va un moment. Parce que nous, on va finir par s'endormir !

Augmenter la cadence sur une boite automatique est à la portée du premier venu : il suffit d'enfoncer plus profondément la plus étroite des deux pédales. Le couple et éventuellement le convertisseur de couple assurent la remise en vitesse dans la plus grande douceur. Si l'on appuie vigoureusement, la boite tombe un ou plusieurs rapports et c'est parti ! Si la poussée est réelle ici, il n'y a ni bruit ni sensation. La Saab 9-3 Viggen était largement plus démonstrative ! Mais l'on sent bien que ce grand cabriolet, qui dispose pourtant d'un châssis très sain et qui contrôle bien ses mouvements de caisse, n'est pas destiné à un tel usage. Il se contente de le subir poliment…



La Saab 9-3 Aero 2.8T a peu de concurrentes, mais il n'y a que du beau monde : BMW 330i, Mercedes CLK350 et Volvo C70 T5, en attendant l'Audi A5 3.2 FSI. L'équipement de l'Aero n'est pas parfait puisqu'il ne comprend ni la connexion Bluetooth pour votre téléphone ni les sièges électriques. Mais à l'exception de la C70, toutes les autres sont largement plus chères, sans en offrir beaucoup plus. La Mercedes est même… 13 000 euro plus chère ! Cela donne à réfléchir, d'autant que le Cabriolet 9-3 est le modèle de la marque qui garde le mieux la côte en occasion.

Fidèle à elle-même, la Saab 9-3 Cabriolet reste une arme de séduction indiscutable, tout en offrant une ambiance inimitable. Dommage en revanche qu'elle gagne en noblesse moteur ce qu'elle perd en sensations… Autres temps, autres mœurs. Reste son prix, bien placé par rapport à la concurrence allemande. Messieurs, les jolies suédoises sont accessibles !

